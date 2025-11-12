Kada vam se jede nešto toplo, začinjeno i aromatično te inspirirano kineskom kuhinjom, ali kada nemate puno vremena za kuhanje, ovaj recept za dan dan rezance pravo je rješenje.



Dan dan rezanci su tradicionalno kinesko jelo iz provincije Sichuan – ono obuhvaća dobro začinjene rezance poslužene s mljevenim mesom i povrćem te uz dodatak pikantne juhe.



Cijelo jelo bit će gotovo u svega 30 minute – brže je i od dostave, a ima znatno svježiji i bolji okus.

Dan dan rezanci - sastojci: 600 ml pilećeg temeljca

250 g kineskih rezanaca od jaja

250 g mljevene piletine

200 g gljiva po želji

80 ml ulja od sezama

80 ml vode

60 ml hoisen umaka

45 g svježih listića špinata

45 g maslaca od kikirikija

5-6 češnja češnjaka

2 mlada luka

2 žlice rižinog octa

1-2 žlice mljevenih suhih čili pahuljica

1 ljutika

1 žlica meda

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Dan dan rezanci - priprema: U tavi zagrijte ulje od sezama na srednje jakoj vatri i dodajte očišćeni češnjak narezan na tanke kriške i čili pahuljice pa pirjajte sve zajedno oko tri do četiri minute dok češnjak ne zamiriše, ali ne i zagori. Uklonite sve zajedno s vatre i pažljivo prelijte u posudu. Stavite sa strane. U zasebnoj zdjelici pomiješajte umak od soje, hoisin umak, med, rižin ocat, maslac od kikirikija i vodu. Dobro promiješajte pjenjačom dok ne dobijete glatki jednolični umak. Skuhajte rezance prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih i stavite sa strane. U istom loncu u kojem ste kuhali rezance zagrijte pileći temeljac i pola pripremljenoj umaka. Dodajte listiće špinata i pustite da povenu. To će vaša juha za ostatak jela. U istoj tavi u kojoj ste radili čili ulje dodajte običnog biljnog ulja i na njemu prepirjajte mljevenu piletinu oko pet minuta. Dodajte nasjeckane gljive i ljutiku i nastavite pirjati još tri do četiri minute. Ulijte u tavu ostatak umaka od maslaca od kikirikija i kuhajte sve zajedno još oko pet minuta dok se meso termički ne obradi do kraja. U smjesu umiješajte i par žlica čili ulja koje ste prethodno napravili i uklonite s vatre. Servirajte dan dan rezance: u zdjelu ulijte topli temeljac i skuhane rezance i lagano ih promiješaj. Na vrh jela dodajte pirjano mljeveno meso s gljivama, a sve zajedno pospite s nasjeckanim mladim lukom i dodatnim čili uljem po želji. Dobar tek!

