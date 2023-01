U potrazi za uzbudljivim zalogajima stanovnici Velike Gorice često odlaze u Zagreb, ali zahvaljujući novom mjestu za uživanje, od ove godine taj bi hedonistički scenarij mogao izgledati malo drukčije. Velika Gorica ponosna je na otvorenje Chop Old Housea, mjesta koje spaja modernu bistronomiju i izvrstan hotelski smještaj, zbog čega bi i Zagrepčani onamo mogli češće navratiti na večeru ili druženje nakon posla, uživati u zvucima saksofona ili živoj glazbi, kao i najrazličitijim događanjima.

Mlada, ali stručna i itekako entuzijastična ekipa koja stoji iza Chop Old Housea pazila je na svaki detalj – od pomno osmišljenog interijera do hedonističkog jelovnika i ponude pića, kao i pristupa gostu, koji se u Chopu osjeća kao da upravo tamo treba biti.

Chop Old House - 22 (Foto: Punkufer)

Primamljiv interijer

''Chop Old House ima i povijesnu važnost za Zagrebačku županiju. Naime, nalazi se u zgradi koja ima ogromno povijesno značenje jer je jedna od prvih sagrađenih na području Velike Gorice. U zlatno doba Plemenite općine Turopolje jedan od najbogatijih trgovaca Čop sagradio je tu poljoprivrednu zadrugu, a njezin izgled nije narušen do danas. Cilj nam je to revitalizirati kroz ugostiteljsko iskustvo koje ćemo nuditi, kao i postati 'it' mjesto za okupljanje s dragim ljudima'', otkrivaju u Chop Old Houseu, koji nudi 150 sjedećih mjesta u udobnom interijeru, u čijem se osmišljavanju pazilo na svaki detalj.

Jelovnik je osmislio svestrani chef Melkior Bašić, koji je stažirao u Michelinovim restoranima u Bordeauxu u Francuskoj, a iskustvo stjecao u desecima kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu kao food consultant i instruktor za brojne klijente, vrhunske hotele i restorane. Između ostalog, mnogi ga pamte kao executive chefa restorana Alfred Keller na Lošinju.

Sezonski i lokalno

Meni koji je Melkior kreirao za Chop Old House gostima pripremaju chefovi Zlatko Belužić (Melkiorov brat) i Goran Hlišć. Jelovnik diktiraju sezona i svježina lokalnih namirnica, s kojima nema kompromisa. Uostalom, jedna od Melkiorovih deviza jest poštivanje kvalitetne namirnice, koju ne treba maskirati začinima niti nepotrebnim tehnikama. U Chop Old Houseu upravo je okus namirnice u prvom planu, a svako od jela čini promišljenu slagalicu okusa.

Chop Old House - 8 (Foto: Punkufer)

Vino, viski i cigare

Na jelovniku ima oko 15 biranih jela, kao i dva dnevna jela, uz koja sommelier Damjan Paripović gostu preporučuje odgovarajuća vina, ovisno o preferencijama. U opuštenom razgovoru nema potrebe za otvaranjem vinske karte jer sommelier rado odgovara na sva pitanja, a porazgovarati možete i o drugim vrhunskim pićima, konjacima, viskijima ili rumu, u kojima se može uživati uz cigare u prostoru koji je za to namijenjen. Također, tko želi, može doznati više i o kavi Vergnano iz najstarije pržionice u Italiji, koja se poslužuje u Chopu. Popijete li koje piće previše, na raspolaganju vam je i hotelski smještaj kategoriziran s četiri zvjezdice.

Chop Old House - 18 (Foto: Punkufer)

Specijaliteti kuće

No vratimo se jelima; neka od njih pripremaju se satima kako bi ponudila posebno iskustvo gostima. Jedan je od specijaliteta kremasta i puna okusa pašteta od pomno biranog mesa pjetlića. Pašteta na stol dolazi s aromatiziranom kruškom, prženim lješnjacima i tostiranim kruhom, a poslužena uz vino predstavlja savršenu uvertiru u nastavak gozbe. Svilenkasta juha od cvjetače marljivo prikuplja pohvale gostiju, a neki tvrde da je jedna od najkremastijih koju su ikada kušali. Ulje od tartufa pruža suptilnu aromu, a na stol dolazi s bruschettom.

Za toplo predjelo možete odabrati precizno skuhane domaće raviole punjene kravljim sirom na kremi od buče i nježnim carpacciom od bifteka. Ljubiteljima mesa svakako se preporučuje sporo pečena svinjska potrbušina s pečenim krumpirom i pireom te umakom od reduciranog aceta balsamica.

Spoj tradicije i modernih tehnika

Senzacionalno mekano meso s prefinom koricom gurmanski je pogodak! I desert je školski primjer kako se u tanjuru mogu lijepo spojiti tradicija s modernim kulinarskim tehnikama: knedla sa šljivama s meringom i umakom od višnje desert je vrijedan pozornosti. U svakom slučaju, restoran i hotel Chop Old House uvjerljiv je razlog zbog kojeg će brojni gosti poželjeti otkriti čari Velike Gorice.