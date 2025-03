Domaći rezanci (nudle), povrće iz lokalnog uzgoja, unikatno kreirani umaci koji wok čine posebnim - sve se to nalazi u novom proljetnom meniju brenda WOK BY MATIJA. Vlasnik brenda, kuhar i gastro kreativac Matija Nikolić, uz Zagrebačke adrese ovih je dana predstavio i prvu slavonsku. Franšiza Wok by Matija nalazi se u strogom centru Slavonskog Broda (ulica Petra Krešimira IV, 32) i od trenutka tihog otvorenja, do danas privlači veliki broj ljubitelja sočnih nudli. Na otvorenju prve Wok by Matija franšize bili su glumci Osječkog HNK Ivana Soldo Čabraja, Antonija Mrkonjić, Miroslav Čabraja, Mirko Ilibašić koji su s najpopularnijom Slavonskom food blogericom Melitom Matičević Vukasović (Kuhaš Melita) isprobavali različite fuzije nudli, mesa, umaka i povrća.

Wok by Matija u Slavonskom Brodu - 15 (Foto: Nikola Zoko)

"Gastronomijom se u Slavonskom brodu bavim godinama i uz ponudu kebaba i pizza cuta želio sam Brođanima ponuditi nešto potpuno novo. Kao veliki ljubitelj woka, ali i onoga kojeg je za Zagrepčane kreirao Matija, želio sam, a i ostvario suradnju. Ideja je pala na plodno tlo, puno je Brođana koji vole wok a kako bi se sve pojelo do zadnjeg rezanca kreirali smo malu i veliku porciju" - rekao je Ivan Lovaković prvi franšizer brenda Wok by Matija dodajući kako uz wok Slavonci vole i spring rolice i gyoza. Uz to, meni je prilagođen svima - onima koji biraju bazno meso, povrće, ali i koji wok žele jesti na drugačiji način. U ponudi Slavonskog Wok by Matija nalazi se pikantni wok ubačen u hrskavu lepinju što je apsolutni hit.

Wok by Matija u Slavonskom Brodu - 3 (Foto: Nikola Zoko)

Naviknuti na prepoznatljiv okus Matijinih wokova svi gastroljupci se u Slavonskom brodu mogu uvjeriti u jedno - gdje god jedete ovaj wok (na jednoj od adresa u Zagrebu ili u Slavonskom brodu) okus je isti. To će potvrditi i sam Matija koji je prije otvaranja franšize boravio u Slavoniji kako bi educirao cijeli tim stvarajući prepoznatljiv umami okus svog brenda.

Wok by Matija u Slavonskom Brodu - 2 (Foto: Nikola Zoko)

"Uz to, baza Slavonskog i Zagrebačkog woka je ista. Sve nudle se proizvode u našem zagrebačkom pogonu, te se s našim, posebno kreiranim umacima dostavljaju u Slavonski brod. Kako potičemo lokalno povrće koje se nalazi u slavonskom woku je iz lokalnog uzgoja odabrano u skladu s našim standardom" - rekao je Matija zadovoljan i sretan što je ljubav prema kulinarstvu ali i egzotici prepoznata te se njegov, dobro uhodan posao u metropoli, polako širi Hrvatskom.

Dobra tradicija, odlična atmosfera: Zagreb dočekuje proljeće uz čarobne svjetlosne instalacije i performanse +6