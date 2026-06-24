Postoje vikendi koji prođu u jurnjavi, a postoje oni nakon kojih se vraćate kući lakši, mirniji i puni osjećaja da ste barem nakratko živjeli sporije i stvarnije. Upravo takav vikend čeka vas u Parku prirode Lonjsko polje – mjestu gdje priroda još uvijek određuje ritam, gdje vodeni tokovi stvaraju ugođaj kakav je moderni svijet zaboravio, a sela su još uvijek autentična.

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Igor Tomljenović)

Zapravo, sve može započeti u selu Čigoč, koje s razlogom nosi titulu prvog Europskog sela roda. Već pri dolasku pogled prema krošnjama i krovovima otkriva bijela gnijezda i veličanstvene ptice koje ovdje nisu samo simbol, već dio svakodnevice. U tom posebnom krajoliku nedavno je otvoren novi edukacijsko-posjetiteljski centar Čigoč, smješten u obnovljenoj kuriji Oberhofer-Hangi. Danas taj prostor predstavlja nova vrata Lonjskog polja – mjesto gdje posjetitelji kroz suvremeni izložbeni postav upoznavaju bogatu prirodnu i kulturnu baštinu Posavine te život koji se stoljećima odvija u skladu s vodom i zemljom.

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Hrvoje Božičević)

Nedaleko od Čigoča nalazi se i malo selo Kratečko, koje skriva još jednu atrakciju. Novi Centar baštine Sisačko-moslavačke županije nije tek interpretacijski centar, nego emotivno putovanje kroz Donju Posavinu. Ondje ćete čuti o neočekivanom podrijetlu naziva rijeka i sela, simbolici prostora te životu ljudi koji su stoljećima učili kako živjeti s prirodom, a ne protiv nje. Kad spoznate utjecaj Une, Save i Lonje na način života ovog kraja, sve će poprimiti dublji smisao.

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Igor Tomljenović)

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Hrvoje Božičević)

Kad vas mirisi livada i zvukovi prirode potpuno uspore, pravo je vrijeme za mali predah kod OPG Grgić. Ovdje med nije samo proizvod s police dućana, već iskustvo prirode pretočeno u žlicu prepunu okusa. Kušaonica meda i apiterapije nudi još jedan doživljaj autentične, domaće Posavine, a dobitnu kombinaciju čini vlasnica koja kao certificirani turistički vodič posjetelje može povesti kroz skrivene kutke Lonjskog polja, otkrivajući priče koje nećete pronaći ni u jednoj brošuri.

Vinogradi u Moslavini (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Memory lane)

Štogod vam auto-navigacija sugerirala, boravak u Lonjskom polju prirodno se nastavlja prema Sisku, gradu na tri rijeke koji posljednjih godina sve snažnije spaja svoju bogatu industrijsku i kulturnu baštinu s modernim sadržajima. U obnovljenoj zgradi nekadašnje Munjare početkom godine otvoren je Centar znanja i najmoderniji planetarij u Hrvatskoj – ujedno i drugi takve vrste u Europi. To nije samo mjesto za djecu i zaljubljenike u astronomiju, već prostor koji jednako fascinira i odrasle. Dok sjedite ispod kupole i promatrate zvjezdano nebo, lako je zaboraviti na ovozemaljske brige i ponovno osjetiti onu dječju znatiželju prema svemiru.

Klupica s natpisom Moslavačka gora (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Memory lane)

U samom središtu grada vrijedi zaviriti i u Holandsku kuću, danas Info centar industrijske baštine. Nekadašnja povijesna građevina svjedoči o Sisku kao gradu industrije, željeza i rada, ali i gradu koji svoju prošlost transformira u suvremeni kulturni identitet. Kad vas žamor i vreva grada ispune pozitivnom energijom, možda poželite još malo pobjeći u zelenilo… prema Moslavačkoj gori. Dok hodate stazama prema vidikovcima i starim utvrdama, šume s vama dišu sporije, jer Moslavačka gora nije vrhunac za impresioniranje alpinista. Umjesto toga, ispunjava osjećajem mira, uz pogled na vinograde koji podsjeća kako čovjek od prirode može dobiti više.

Sisačko-moslavačka županija (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.)

Vidikovci (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.)

Možda je upravo zato vikend u Lonjskom polju više od izleta. To je podsjetnik da još postoje mjesta gdje vrijeme nije neprijatelj, gdje razgovori traju dulje od notifikacija, a priroda nije kulisa nego način života.

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.)