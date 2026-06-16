Za dvoboj Hrvatska – Gana zato se ne sprema bilo kakav burger, nego Quick Feet – Pete, navijački burger koji dolazi brzo, hrskavo i s puno samopouzdanja. Baš kao mladi igrači koji na teren donose novu energiju, brze noge i rješenja koja se ne očekuju, ovaj burger igra na kartu svježine, eksplozivnosti i jednostavnosti. Nema kompliciranja, nema čekanja – samo konkretan potez u pravom trenutku.

Recept potpisuje chef Marko Palfi, koji je burgere osmislio i pripremio za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr. Među njima je i ovaj navijački favorit s panko pohanom piletinom, aiolijem, rajčicom, iceberg salatom, ementalerom i acetto kremom.

Vatroslav 2026. - 1 (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Quick Feet – Pete: Burger koji je uvijek korak ispred

Inspiracija za ovaj burger krije se u brzini, okretnosti i onom osjećaju kad znaš da se utakmica može prelomiti jednim potezom. Hrskava panko piletina glavni je igrač u pecivu, aioli daje kremastu sigurnost, rajčica svježinu, iceberg salata hrskavi ritam, a ementaler onaj puni, zaokruženi okus zbog kojeg se burger pamti i nakon zadnjeg zvižduka.

Quick Feet – Pete: Burger koji je uvijek korak ispred (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Acetto krema na kraju dodaje malu dozu iznenađenja – baš kao mladi igrač koji uđe s klupe i promijeni sve. Bio na klupi ili ne, Giant Luke – Onion je također tu da pomogne kad problemi ostanu visjeti u zraku.

A najbolji dio? Ovaj se burger slaže toliko brzo da, kako kaže chef Marko, jedva stignete pripremiti Ledo krumpir pekarski začinjeni.

Sastojci za burger

Za jedan burger trebat će vam:

150 g panko pohanog pilećeg filea

puter pecivo

aioli umak

rajčica

iceberg salata

ementaler

acetto krema

Sastojci za prilog

Ledo krumpir pekarski začinjeni

malo soli po želji

umak po izboru za posluživanje

Priprema burgera

1. Pripremite panko piletinu

Panko pohani pileći file ispecite dok ne postane zlatan i hrskav izvana, a sočan iznutra. Upravo je ta kombinacija ono što ovom burgeru daje glavnu snagu.

2. Zagrijte puter pecivo

Pecivo kratko tostirajte na tavi, roštilju ili u pećnici. Dovoljno je da dobije laganu boju i postane toplo, mekano i mirisno.

3. Dodajte aioli

Donju polovicu peciva premažite aioli umakom. On burgeru daje kremastu bazu i povezuje sve ostale sastojke.

4. Složite svježinu

Na aioli stavite list iceberg salate i kriške rajčice. Iceberg donosi hrskavost, a rajčica svježinu koja odlično balansira pohanu piletinu.

5. Ubacite glavnog igrača

Na salatu i rajčicu stavite panko pohani pileći file. To je trenutak u kojem burger dobiva svoj navijački karakter.

6. Dodajte ementaler

Na vruću piletinu stavite ementaler kako bi se lagano opustio i povezao s hrskavim fileom.

7. Završite accetto kremom

Dodajte malo acetto kreme za završni udarac okusa. Poklopite gornjom polovicom peciva i burger je spreman za izlazak na teren.

Priprema krumpira

1. Zagrijte pećnicu

Pećnicu zagrijte prema uputama s pakiranja LEDO krumpira pekarskog začinjenog.

Ledo krumpir pekarski začinjeni (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

2. Rasporedite krumpir

Krumpir stavite na lim obložen papirom za pečenje i rasporedite ga u jednom sloju kako bi se ravnomjerno ispekao.

3. Pecite do hrskavosti

Pecite dok krumpir ne postane zlatan i hrskav izvana, a mekan iznutra.

4. Poslužite odmah

Po želji ga dodatno posolite i poslužite uz burger, aioli ili omiljeni umak za navijačko grickanje.

Navijački zalogaj za utakmicu koja traži karakter

Hrvatska – Gana nije utakmica za oprezne zalogaje. To je susret u kojem se traži energija, koncentracija i malo magije. Baš zato Quick Feet – Pete ima sve što treba imati burger za večer odluke: hrskavu piletinu, svježe dodatke, kremasti umak i prilog koji se jede bez razmišljanja dok se čeka iduća prilika pred golom.

Mladi donose brzinu, hrabrost i nova rješenja. Ovaj burger donosi isto to – samo u pecivu.

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