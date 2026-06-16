Za dvoboj Hrvatska – Gana zato se ne sprema bilo kakav burger, nego Quick Feet – Pete, navijački burger koji dolazi brzo, hrskavo i s puno samopouzdanja. Baš kao mladi igrači koji na teren donose novu energiju, brze noge i rješenja koja se ne očekuju, ovaj burger igra na kartu svježine, eksplozivnosti i jednostavnosti. Nema kompliciranja, nema čekanja – samo konkretan potez u pravom trenutku.
Recept potpisuje chef Marko Palfi, koji je burgere osmislio i pripremio za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr. Među njima je i ovaj navijački favorit s panko pohanom piletinom, aiolijem, rajčicom, iceberg salatom, ementalerom i acetto kremom.
Vatroslav 2026. - 1 (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
Quick Feet – Pete: Burger koji je uvijek korak ispred
Inspiracija za ovaj burger krije se u brzini, okretnosti i onom osjećaju kad znaš da se utakmica može prelomiti jednim potezom. Hrskava panko piletina glavni je igrač u pecivu, aioli daje kremastu sigurnost, rajčica svježinu, iceberg salata hrskavi ritam, a ementaler onaj puni, zaokruženi okus zbog kojeg se burger pamti i nakon zadnjeg zvižduka.
Quick Feet – Pete: Burger koji je uvijek korak ispred (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
Acetto krema na kraju dodaje malu dozu iznenađenja – baš kao mladi igrač koji uđe s klupe i promijeni sve. Bio na klupi ili ne, Giant Luke – Onion je također tu da pomogne kad problemi ostanu visjeti u zraku.
A najbolji dio? Ovaj se burger slaže toliko brzo da, kako kaže chef Marko, jedva stignete pripremiti Ledo krumpir pekarski začinjeni.
Sastojci za burger
Za jedan burger trebat će vam:
- 150 g panko pohanog pilećeg filea
- puter pecivo
- aioli umak
- rajčica
- iceberg salata
- ementaler
- acetto krema
Sastojci za prilog
- Ledo krumpir pekarski začinjeni
- malo soli po želji
- umak po izboru za posluživanje
Priprema burgera
1. Pripremite panko piletinu
Panko pohani pileći file ispecite dok ne postane zlatan i hrskav izvana, a sočan iznutra. Upravo je ta kombinacija ono što ovom burgeru daje glavnu snagu.
2. Zagrijte puter pecivo
Pecivo kratko tostirajte na tavi, roštilju ili u pećnici. Dovoljno je da dobije laganu boju i postane toplo, mekano i mirisno.
3. Dodajte aioli
Donju polovicu peciva premažite aioli umakom. On burgeru daje kremastu bazu i povezuje sve ostale sastojke.
4. Složite svježinu
Na aioli stavite list iceberg salate i kriške rajčice. Iceberg donosi hrskavost, a rajčica svježinu koja odlično balansira pohanu piletinu.
5. Ubacite glavnog igrača
Na salatu i rajčicu stavite panko pohani pileći file. To je trenutak u kojem burger dobiva svoj navijački karakter.
6. Dodajte ementaler
Na vruću piletinu stavite ementaler kako bi se lagano opustio i povezao s hrskavim fileom.
7. Završite accetto kremom
Dodajte malo acetto kreme za završni udarac okusa. Poklopite gornjom polovicom peciva i burger je spreman za izlazak na teren.
Priprema krumpira
1. Zagrijte pećnicu
Pećnicu zagrijte prema uputama s pakiranja LEDO krumpira pekarskog začinjenog.
Ledo krumpir pekarski začinjeni (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
2. Rasporedite krumpir
Krumpir stavite na lim obložen papirom za pečenje i rasporedite ga u jednom sloju kako bi se ravnomjerno ispekao.
3. Pecite do hrskavosti
Pecite dok krumpir ne postane zlatan i hrskav izvana, a mekan iznutra.
4. Poslužite odmah
Po želji ga dodatno posolite i poslužite uz burger, aioli ili omiljeni umak za navijačko grickanje.
Navijački zalogaj za utakmicu koja traži karakter
Hrvatska – Gana nije utakmica za oprezne zalogaje. To je susret u kojem se traži energija, koncentracija i malo magije. Baš zato Quick Feet – Pete ima sve što treba imati burger za večer odluke: hrskavu piletinu, svježe dodatke, kremasti umak i prilog koji se jede bez razmišljanja dok se čeka iduća prilika pred golom.
Mladi donose brzinu, hrabrost i nova rješenja. Ovaj burger donosi isto to – samo u pecivu.
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