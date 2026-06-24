U Floridiji je izmjerena najviša temperatura u kontinentalnoj Europi, a što je potvrdila i Svjetska meteorološka organizacija. Ovaj talijanski gradić u provinciji Sarakuza na Siciliji pravi je rekorder – 11. kolovoza 2021. godine u njemu je pržilo čak 48,8 stupnja Celzija.

Ovu ekstremnu i rekordnu vrućinu izazvao je toplinski val uzrokovan jakom anticiklonom po nadimku Lucifer i zaustavio svakodnevni život u tom gradiću s oko 22 tisuća stanovnika.

Stanovnici su ostajali u zatvorenim klimatiziranim prostorima kako bi izbjegli vrućinu. Izbjegavao se boravak na otvorenom tijekom popodnevna, a po osnovne potrepštine izlazilo se samo u rano jutro ili kasnu večer.

Toplinski val je bio toliko intenzivan da je osušio vegetacije te izazvao velike požare diljem Sicilije i na jugu Italije. Ekstremne temperature su spržile maslinike, voćnjake i hranu za stoku, a što je dovelo do velikih financijskih gubitaka. Bilo je tako vruće da su i puževi gorjeli u svojim kućicama.

Prije ovoga nesnosno vrućeg dana najviša temperatura u Europi je izmjerena u Ateni 10. srpnja 1977. godine – toga dana bilo je čak 48 stupnja Celzija.

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