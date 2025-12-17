Adventska ponuda na Kvarneru i u Istri ove je zime bogatija za dva najambicioznija klizališta dosad. U Opatiji je za vikend otvoreno najveće klizalište koje je grad ikada imao, s ledenom stazom i prvom svjetlosnom tunelskom instalacijom u Hrvatskoj, dok Rovinj od petka ponovno nudi klizanje na ledu, ovaj put uz niz digitalnih i interaktivnih sadržaja koji prostoru daju posve novu dimenziju. Iza ovih projekata stoji tvrtka Arctic, najveći domaći proizvođač klizališnih sustava i opreme.

Svjetlosni tunel u Opatiji postat će glavna atrakcija Adventa

Opatija još od 2013. njeguje tradiciju klizališta u zimskim mjesecima, a ovogodišnje izdanje donosi iskorak i po veličini i po sadržaju. Otvoreno klizalište ukupno se prostire na 375 četvornih metara, čime je riječ o najvećem klizalištu dosad postavljenom u tom gradu.

Posebnu pozornost privlači svjetlosni tunel postavljen iznad staze za klizanje, opremljen s preko 16 tisuća digitalnih interaktivnih RGB LED piksela. Klizači tako tijekom vožnje prolaze kroz dinamičnu svjetlosnu instalaciju, što ovu stazu čini jedinstvenom u hrvatskim okvirima. Prostor dodatno oblikuju digitalna božićna jelka koju krasi više od četiri tisuće RGB LED piksela te nova drvena ograda s pomičnim stupićima, postavljena uz stazu za klizanje, a Arctic je opatijsku zimsku bajku obogatio i svojim drvenim sklopivim kućicama.

„Opatija je grad u kojem klizalište ima dugu tradiciju i vjernu publiku, a svake se godine trudimo donijeti nešto novo. Ove smo sezone spojili najveću ledenu površinu dosad s elementima koji klizanje pretvaraju u doživljaj, a ne samo sportsku aktivnost“, rekao je Denis Ventin, prokurist tvrtke Arctic.

Ventin je pritom zahvalio Gradu Opatiji, Turističkoj zajednici Grada Opatije, Opatija Festivalu te svim ostalim uključenim partnerima na ukazanom povjerenju i dugogodišnjoj suradnji.

Rovinj ponovno na ledu, uz nekoliko značajnih noviteta

Rovinj se klizalištem ponovno vraća na poznatu lokaciju na kojoj su se zimske ledene površine postavljale i prethodnih godina, no ovogodišnje izdanje donosi osjetan tehnološki iskorak. Klizalište, površine 200 četvornih metara, opremljeno je nizom digitalnih i interaktivnih elemenata koji prate klizače tijekom boravka na ledu.

Među njima su LED RGB digitalna interaktivna mreža s više od četiri tisuće piksela, LED RGB digitalni interaktivni rukohvat te dva LED ekrana, koji prostor obogaćuju raznim vizualnim sadržajima i animacijama. Riječ je o prvom rovinjskom klizalištu koje koristi rješenja iz nove generacije klizališnih sustava.

„Rovinj nam je poznata sredina, ali ove smo godine željeli ponuditi nešto svježije i suvremenije.

Digitalni elementi diskretno prate klizanje i podižu ugođaj, bez da naruše otvorenost prostora“, istaknuo je Ventin te zahvalio Gradu Rovinju, Turističkoj zajednici Grada Rovinja i svim uključenim partnerima na suradnji.