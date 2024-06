Ove će se jeseni, od 9. do 15. rujna, održati novo izdanje Tunalicious Festivala, već tradicionalne tuna manifestacije koja na porečke ulice i rivu donosi raznolike gastronomske trendove te bogat zabavni i sportski sadržaj. Tunalicious ove godine stiže s čak četiri programske kategorije: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food Festival i TunIstra – sportsko natjecanje u lovu na veliku ribu, odnosno “big game fishing”.

"Tunalicious Festival je od svog prvog izdanja 2015. godine postao prepoznatljiv događaj koji okuplja lokalnu i međunarodnu publiku, a Poreč pozicionira kao grad u kojem se lovi i jede najkvalitetnija tuna, ne samo na Jadranu nego i u ovom dijelu Sredozemlja. Događanjima poput ovoga aktivno radimo na podizanju kvalitete turističke ponude i destinacije, omogućavamo produljenje turističke sezone i kreiramo uvjete za cjelogodišnji turizam. Posjetitelji će moći uživati u bogatom zabavnom programu te svjedočiti bogatstvu i kvaliteti naše tune, glavne zvijezde ovog festivala. Sretni smo jer ove godine Tunalicious stiže u originalnom izdanju, kakav je bio prije pandemije, zajedno s TunIstra big game natjecanjem”, komentirala je u ime organizatora Vlatka Ilečić Arklinić, voditeljica odjela destinacijskog managementa u Valamaru.

TunIstra: lov na veliku ribu

Od 11. do 14. rujna u Poreč stižu natjecateljski brodovi koji će u tri ribolovna dana testirati svoje granice u lovu na “kraljicu Jadrana”. Za ovo natjecanje je odobrena kvota za izlov plavoperajne tune od minimalno 830 kilograma tako da će se najveće ulovljene tune svakodnevno vagati i bodovati na porečkoj rivi, što posjetiteljima daje priliku da ih vide uživo. Ostali primjerci tuna i drugih riba bit će prema catch & release principu pušteni natrag u more. Rujan nije slučajno odabran kao termin ovog festivala, naime tada se u istarskom akvatoriju kreću kapitalni primjerci tune. Na posljednjem izdanju TunIstra natjecanja, održanom 2019. godine, ulovljena je rekordna tuna težine 198,75 kg i duljine 213 cm, a u ovim vodama nije rijetkost susresti još grandioznije primjerke.

Tuna na tanjuru

Tunalicious Festival će početi u ponedjeljak, 9. rujna, i to Tuna Restaurant Weekom koji će trajati sve do nedjelje. Tijekom sedam dana brojni će restorani poreštine kreirati posebne jelovnike s inovativnim jelima od tune i to po promotivnim cijenama. Vrhunac ovog gastronomskog događanja bit će Spinnaker Gourmet Stage, 12. rujna. Radi se o posebnoj gourmet večeri u Valamarovom nagrađivanom restoranu Spinnaker koju potpisuje poznati gostujući chef te tom prilikom priprema pravi gastro spektakl s tunom u glavnoj ulozi.

Street food

Za one koji ipak preferiraju street food varijantu i uživanje u zalogajima „s nogu“ uz festivalsku glazbu, Tunalicious Street Food Festival će od 12. do 14. rujna na porečkoj rivi na gastro kućicama i prikolicama nuditi razna slasna i kreativna jela - od specijaliteta pripremljenih na azijski način do popularnih burgera ili pak sočnih odrezaka. U sklopu događaja će na festivalskoj pozornici na rivi nastupati i poznata imena glazbene scene, a organizatori će uskoro otkriti koga ćemo imati priliku slušati uživo. Više detalja o festivalu pronađite ovdje.