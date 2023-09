"Kako bi išli ukorak s modernim trendovima u gastronomiji, Stara jela z Dugog Sela prošle su godine predstavila Bakin emajlirani tanjurić kao jedinstveni suvenir i pribor za konzumaciju. Naime, manifestacija ima karakter plastic free i zero waste događaj. U duhu održivog turizma, na manifestaciji će se, uz izvrsnu domaću hranu, održavati radionice u kojima ćemo saznati kako pripremiti obrok bez otpada – jer su i naši stari znali iskoristiti svaki dio namirnice. Bakin emajlirani tanjurić podsjeća na industrijsku baštinu Dugog Sela jer su građani ovog grada desetljećima radili u Tvornici emajliranog posuđa Gorica“, objašnjavaju organizatori.

Na manifestaciji u organizaciji Turističke zajednice Grada Dugog Sela sudjelovat će majstori peke iz Vareša (BiH) i Baranjci koji će gostima pokazati kako se kuha u vrčevima na vatri, kao i TZ Biograda na moru. Osim toga, birat će se najbolja pečena guska, moći ćete naučiti pripremati sir na starinski način, razvlačiti će se savijače s domaćim tijestom, peći kuruz na otvorenoj vatri... Nedjelja je dan za natjecanje u kuhanju kotlovine na kojem prednost imaju oni koji o kotlovini ne znaju baš ništa. Voditelji programa su Mario Petreković, Ribafish i Ivanka Boljkovac.

Na programu su i radionice za klince (Od slame do strašila, Začini dugoselskog kraja, Od kuhače do igračke, Vuneni prijatelji - izrada igračaka od vune, Duuugo selo - izrada kućica od kartona itd.) i odrasle (Keramika, Dekoriranje stola prirodnim materijalima, Permakultura...), a brojne su i gastro radionice (Frižider, Iskoristi sve, Gole torte, Sir po starinjski, Savini me, ispeci me, Kuhamo u ćupovima...). U glazbenom dijelu programa sudjeluju Tamburaški sastav Ravnica, Bosutski bećari, Minea, Ella i I. Bee.

„Manifestaciju otvara već u petak, 15. rujna Dugoselski spomenar. Projekt je to očuvanja nematerijalne baštine Dugog Sela, a provodi se u partnerstvu TZG Dugog Sela, KUD-a Preporod i Grada Dugog Sela, uz potporu Hrvatske turističke zajednice s ciljem očuvanja starih znanja i vještina, te omogućavanja da turisti postanu, barem nakratko, dijelom bogate baštine dugoselskog kraja. Projekt se predstavlja Dugoselskim kišobranom – suvenirom grada koji glavu čuva od kiše, a uspomene od zaborava. Kišobran, ali i marame, torbe, straničnici…su ukrašeni motivima narodnih nošnji iz ovog kraja, koje ponosno čuva u velikoj zbirci KUD Preporod – najstariji i jedan od najboljih KUD-ova u Hrvatskoj koji djeluje više od 115 godina.

Kroz niz radionica (veza, keramike, plesa, pjesme, tkanja...) stariji će sugrađani svoja znanja i sjećanja prenositi mlađima, ali i svim zainteresiranim turistima koji posjete Dugo Selo. Tako će se istovremeno čuvati znanja i običaji naših djedova i baka, ali i širiti priča o Dugom Selu. U sklopu projekta otvorit će se izložba „Dugoselski spomenar“ 15. rujna (petak) u 18:00 sati u Kulturno-informativnom centru za posjetitelje“, kažu organizatori.

