Zimski odmor bez skija?! Zašto ne? Vodimo vas na istok Hrvatske, u Vukovarsko-srijemsku županiju, regiju u kojoj se susreću ravna Slavonija i bregoviti Srijem. Tu se zima ne mjeri visinom snijega, nego širokim osmijesima, bogatom trpezom i atraktivnim običajima, među kojima posebno mjesto zauzima pokladno jahanje. Tada Srijemci i Slavonci obuku najljepše nošnje, okite svoje prekrasne konje – ma milina ih je gledati - i krenu u tradicionalni obilazak sela i gradova. Svi su kao jedan, domaćini jedva čekaju jahače da ih posjete, zapjevaju s njima, počaste ih autentičnim jelima i najfinijim kolačima, nazdrave čokanjčićem mirisne rakije, jer valja ugrijati promrzle ruke i obraze, a oko srca u ovom kraju ionako je uvijek toplo.

Poklade u Vinkovcima (Foto: PR)

Bušarice otkri' svoje lice

Ako ste ljubitelj pokladnih običaja, istinski gurman i ljubitelj putovanja, posjetite Vinkovce 31. siječnja. Ovaj grad na Bosutu s jedinstvenim baroknim središtem i kontinuitetom života od nevjerojatnih osam tisuća godina, posljednjeg dana u siječnju pretvara se u slavonski Rio. Od 15 sati ulicama grada kreće pokladna povorka s tradicijskim maskama, takozvanim bušaricama.

Stižu pokladne skupine iz gotovo čitave Hrvatske, zašarenit će se vinkovačke ulice, zapjevat će kulturno-umjetnička društva, uz puno buke i veselja tjerat će se zima i zli duhovi, prizivat će se proljeće. Tako je u ovim krajevima oduvijek u vrijeme poklada, a kako stara izreka kaže – bolje da umre selo nego običaji.

Poklade (Foto: Dražen Bota)

Nije važno jeste li pod maskom ili ste gledatelj, ovo će biti doživljaj za pamćenje. A u Srijem i Slavoniju dobro ste došli u svako doba godine.

