Smješteno na tridesetak kilometara od Zagreba, područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje odličan je odabir za vikend-izlet. Ondje vas čekaju kilometri i kilometri označenih planinarskih staza koje prolaze njegovim najljepšim, ali i skrivenim predjelima. Žumberačka gora prelazi u Samoborsko gorje, koje dva potoka dijele na Japetić, Oštrc i Plešivicu.

Taj je kraj proglašen parkom prirode kako bi se očuvale šume i gorske livade, brojni izvori i potoci, rijetke i zaštićene biljne i životinjske vrste. Iako je predivan tijekom cijele godine, zimi je Park prirode doista poseban, u bijelom ruhu. Kad padne snijeg, na Japetiću – vrhu Samoborskog gorja ćete pronaći savršeno mjesto za sanjkanje i zimske radosti, a ondje je i planinarski dom Žitnica, na vrhu istoimene livade.

Japetić - 5 (Foto: Romeo Ibrišević)

Obnova PD Žitnica

Omiljeni planinarski dom bajkovitog kraja čeka zasluženu obnovu, a najavljena je i obnova vidikovca Piramida, adrenalinski park i zipline. Glavne projektne aktivnosti uključuju i uređenje 174 km kružnog pješačkog puta te obnovu Kuće Jelenić u Jelenićima. Izradit će se i dvojezični vodič po trailu, karta, mobilna aplikacija, tableti s proširenom stvarnošću za poučnu stazu u Budinjaku, interpretativne oznake duž cijelog traila i brojači posjetitelja. Kako je najavljeno, projekt završava 1. ožujka 2026. i do tada će biti dovršene sve projektne aktivnosti.

"Planinarski dom Žitnica jedan je od prepoznatljivijih domova u hrvatskom planinarstvu. Prepoznatljivim ga čini lokacija, laka pristupačnost, kvalitetna ugostiteljska ponuda te duga tradicija. Danas je planinarski dom Žitnica poželjna lokacija za brojne planinare i izletnike vikendom.

Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju i nadogradnju Planinarskog doma s ciljem poboljšanja temeljnih zahtjeva građevine“, otkriva Kristijan Brkić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje i dodaje kako će se u prizemlju nalaziti blagovaonica, kuhinjski dio, stubište i dizala. Blagovaonica će moći primiti oko 70 posjetitelja, a na ravnom krovu prizemlja na raspolaganju će biti terase. U prizemlju se proširuje kuhinja, koja će biti smještena na zglobu između unutarnje blagovaonice i vanjskog dijela, kako ljeti i za lijepog vremena, kada se mogu koristiti terasa i vanjske površine, ne bi došlo do prevelike gužve unutar kuće. S veseljem se iščekuje i centar za posjetitelje u potkrovlju.

PD Žitnica - 13 (Foto: Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje)

"Realizacijom projekta povećati će se ukupni smještajni kapacitet planinarskog doma što će privući nove korisnike. Plan rekonstrukcije uključuje temeljitu obnovu zgrade i njenu podjelu na tri cjeline:

Logističko-skladišna u podrumu, koja se odnosi na uređenje spremišta za kuhinju, sanitarija, tehničkih prostorija, prostorija za djelatnike Parka prirode te prostorija za opremu HGSS-a. Ugostiteljska u prizemlju, i u kojem se nastavljaju ugostiteljske aktivnosti s pripremom i konzumacijom hrane, te spavaonicom na katu kuće s oko 26 kreveta, te sobom za domaćine, i pripadajućim sanitarnim prostorijama. Interpretacijski centar sa stalnim postavom koji se nalazi u potkrovlju kuće.

Temeljem projekcija očekivane potražnje na katu su spavaonice organizirane tako da se 26 kreveta smjesti u tri spavaonice, čime će se osigurati potrebni smještajni kapaciteti“, pojašnjava ravnatelj i najavljuje da se u interpretacijskom centru Žitnica, u potkrovlju doma, planira instaliranje opreme i sadržaja za virtualnu (VR) i proširenu stvarnost (AR) kako bi kroz postav posjetitelji naučili nešto više o planinarstvu, zaštiti okoliša, biološkoj raznolikosti te promicanju pozitivnih vrijednosti planinarstva i boravka u prirodi koji im se pružaju u Parku prirode “Žumberak – Samoborsko gorje”.

PD Žitnica - 5 (Foto: Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje)

Adrenalinski park i zipline

Adrenalinski park između šumskih stabala s dječjim poligonom i ziplineom dužine od oko 100 metara također su u planu. U sklopu kompleksa ziplinea biti će i vidikovac u sklopu početne točke i sportsko-penjačka stijena.

"Dječji poligon biti će postavljen između stupova u sadašnjem šumarku sjeverno od doma. Trasa ziplinea nalaziti će se na livadi jugozapadno od doma. Dječji poligon se sastoji od 14 različitih poligona postavljenih na različitim visinama između stupova: Flexy way, Hang line, Velika tarzanka, Ice way, UV element (Upušteni ukavac), Chicken way, Easy way, AV element, Monkey bridge, Vertikalni hodač (Wire walker), Stremen, Bočni ukavac, Balance bridge, Brid on a wire ''A''.

Pješački put od 174 km

Kružni pješački put postat će prvi hrvatski sadržajno i funkcionalno integrirani pješački put koji će svojim primjerom biti poticaj razvoja ovog koncepta na drugim hrvatskim područjima.

"Koncept kružnog pješačkog puta okvirnog trajanja od desetak dana dužine oko 174 km pruža korisnicima mogućnost upoznavanja sa svim najvažnijim atrakcijama i vrijednostima Parka - od vrhova, vidikovaca, slapova, starih gradova, gorskih potoka te reprezentativnih elemenata krajobrazne, baštinske i biološke raznolikosti.

Put u potpunosti koristi mrežu postojećih planinarskih puteva te mali dio javnih puteva. Time se izbjegava narušavanje okoliša a postojeća planinarska infrastruktura Parka se reinterpretira i koristi na inovativan način. Na brojnim točkama planinarski se segment preklapa s posjetiteljsko-izletničkim te se time ostvaruje višefunkcionalnost i proširuje korisnički doseg projektnih rezultata.

Okvirna ruta je: početna točka u Posjetiteljskom centru Slani Dol - PD Sv. Bernard – Cerinski vir – PD ivica Sudnik – Oštrc – Rancerje – Poljanice – Okić – Plešivica – PD Žitnica – Zečak – Dolina Slapnice – Novi grad Žumberački – Stari grad Žumberak – Sopotski slap – PD Vodice – Pliješ – Sveta Gera – PD Boris Farkaš – Zeleni Vir – Sošice – Ječmište – Mrzlo Polje Žumberačko – Budinjak – PK Scout – Vilinske jame – Slani Dol“, otkriva Kristijan Brkić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje i napominje:

"U Hrvatskoj postoji 155 planinarskih kuća, domova i skloništa no u planinarskoj svijesti PD Žitnica na Japetiću stoji u samom vrhu tog popisa kao jedna od kultnih lokacija hrvatskog planinarstva. Planinarski dom zaslužuje kroz ovaj projekt biti rebrandiran i izdignut u - Dom planinara. Ovim projektom odajemo počast jednom od izvorišta hrvatskog planinarskog duha - osiguravajući mu da svoj vršni položaj u planinarskom narativu zadrži i kroz preostali dio ovog našeg 21. stoljeća.

Jedino skijalište u Lici: Mukinje na Plitvičkim jezerima imaju sve za izlet pun aktivnosti i guštanja na snijegu +5