Galerija 8 8 8 8 Kad krenu ljetne gužve prema moru, Banovina je nešto mirnija alternativa. Smjestila se između Kupe, Save, Une i Gline, a njezin krajolik čine brežuljci, guste šume i pitome riječne doline. Upravo su rijeke i šume stoljećima oblikovale život ljudi na ovom prostoru. Ovdje se nalaze neke od najljepših kestenovih šuma u Hrvatskoj, osobito na Zrinskoj i Petrovoj gori. Kesten je toliko obilježio ovaj kraj da je po njemu ime dobila i Hrvatska Kostajnica. Grad je posebno živ početkom listopada kada se održava Kestenijada, tradicionalna manifestacija posvećena kestenima i lokalnim proizvodima. No Kostajnica je zanimljiva tijekom cijele godine zahvaljujući šetnici uz Unu, mirnom gradskom središtu i brojnim vidikovcima.

Smještena na lijevoj obali Une, nasuprot Bosanskoj Kostajnici, Hrvatska Kostajnica jedan je od najslikovitijih gradova Banovine. Ime grada povezano je s riječju kostanj, odnosno pitomi kesten, koji i danas obilježava krajolik okolnih brežuljaka. Prvi pisani spomen Kostajnice datira iz 1240. godine, a kroz stoljeća grad je zahvaljujući svom položaju na važnim prometnim pravcima imao značajnu ulogu u trgovini, obrani i povezivanju središnje Hrvatske s Bosnom i Dalmacijom.

Hrvatska Kostajnica - 4 (Foto: Punkufer)

Grad uz rijeku

Una je zaštitni znak Hrvatske Kostajnice. Njezina smaragdnozelena boja prati grad cijelom dužinom, a uređena šetnica uz obalu jedno je od omiljenih mjesta za uživanje u pogledu na rijeku. Tijekom toplijih mjeseci mnogi se ovdje dolaze osvježiti, prošetati, popiti kavu ili jednostavno promatrati kako Una mirno teče. U samom središtu grada nalazi se i poznati izvor Tekija. Generacije Kostajničana prenose izreku: Tko se Tekije napije, uvijek se u Kostajnicu vraća. Pitka voda i danas privlači prolaznike koji se ondje zaustavljaju prije nastavka šetnje gradom.

Hrvatska Kostajnica - 5 (Foto: Punkufer)

Stari grad Zrinski – simbol Kostajnice

Najprepoznatljivija vizura Hrvatske Kostajnice svakako je Stari grad Zrinski, srednjovjekovna utvrda smještena uz samu Unu. Utvrda se spominje još u srednjem vijeku, a tijekom stoljeća bila je u posjedu nekoliko plemićkih obitelji, među kojima su najpoznatiji Frankopani i Zrinski. Upravo po potonjima danas nosi ime. Tijekom osmanskih prodora utvrda je imala važnu obrambenu ulogu, a zbog svoje strateške pozicije na rijeci bila je jedno od ključnih uporišta ovoga dijela Hrvatske. Danas obnovljene zidine i kule predstavljaju najvažniji kulturno-povijesni spomenik grada. Nažalost, nije često otvoren za posjetitelje, no vrata povremeno otvara - osobito tijekom jeseni, kada se u gradu održava Kestenijada, manifestacija posvećena berbi kestena i lokalnoj gastronomiji.

Brdo Djed i pogledi na dolinu Une

Iznad grada uzdiže se brdo Djed, omiljeno izletište stanovnika i posjetitelja. Park-šuma Djed nudi uređene šetnice, hlad guste šume i vidikovce s kojih se pruža pogled na grad, Unu i okolne brežuljke. Restoran Djed posjećuje se u svako doba godine, a ljeti gusta šuma brani od žarkog sunca. Na lijepoj terasi s pogledom uživa se u lovačkim specijalitetima kao i juhama i desertima u kojima je kesten zvijezda.

Izlet u Hrvatsku Kostajnicu - 4 (Foto: Saša Prižmić)

Čukur i sjećanje na Gordana Lederera

Nedaleko od grada nalazi se brdo Čukur, mjesto koje zauzima posebno mjesto u novijoj hrvatskoj povijesti. Ondje je 1991. godine smrtno stradao snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer dok je izvještavao o ratnim zbivanjima. Na mjestu njegove pogibije danas se nalazi spomenik Slomljeni pejzaž, čiji oblik podsjeća na leću kamere probijenu metkom. Osim snažne simbolike, ovo je i jedan od najljepših vidikovaca u cijelom Pounju.

Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi "najmanja katedrala na svijetu" +2