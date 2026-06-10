Galerija 5 5 5 5 Iako je ljetna sezona tek pred vratima, novo osvježenje na tržištu već je pronašlo put do brojnih potrošača - Hidra Vital ananas-limeta najnoviji je proizvod iz linije funkcionalnih pića Zagrebačke pivovare.

Uspjeh novog okusa prati i aktualna kampanja „Ukliži u hidrataciju“, koja je već neko vrijeme prisutna u medijskom prostoru. Glavna zvijezda kampanje, proslavljeni hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, svojim je prepoznatljivim stilom igre i dinamičnim nastupom pokazao kako profesionalno "uklizati" u pravu hidrataciju i osvježenje.

Od kada je lansirana na domaće tržište, Hidra se pozicionirala kao omiljeno osvježavajuće piće za brojne sportaše profesionalce i amatere, ali i sve koji žive užurbanim načinom života. Lako se uklapa u svakodnevne situacije, od treninga do opuštenih druženja, kao piće koje zna prepoznati pravi trenutak za hidrataciju.

"Kampanja “Ukliži u hidrataciju” mi je super legla jer je opuštena i drukčija. Drago mi je da su ljudi prepoznali tu pozitivnu energiju, kao i novi okus limete ananasa, koji je i moj favorit”, poručio je Joško Gvardiol.

„Nova Hidrina kampanja prirodno spaja Joškov prepoznatljivi stil igre s karakterom brenda – isto kako Joško s lakoćom uklizuje na terenu, Hidra prirodno „uklizava“ u svakodnevne situacije kada nam je potrebno osvježenje. A Hidra Vital s okusom ananasa i limete donosi posve novu dimenziju svježine i okusa za koju već sada vidimo da je postala omiljena među brojnim potrošačima", komentirao je Zlatko Novaković, senior brand manager u Zagrebačkoj pivovari.

Hidra Vital ananas-limeta, baš kao i njezini prethodnici Hidra ISO i Hidra UP, s okusom limuna i naranče, temelji se na prirodnim sastojcima. Zahvaljujući optimalnom omjeru vitamina B kompleksa te vitamina C i E, ovo funkcionalno piće pozitivno doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, a osim toga spada u niskokalorična pića uz svega 16 kCal / 100 ml. Hidra pakiranja s novim okusom već su dostupna u trgovinama i kafićima diljem Hrvatske.