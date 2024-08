Od 30. kolovoza do 8. rujna 2024. godine u Zagrebu će se održati drugo izdanje open air festivala Ljeto na zagrebačkom velesajmu.



Na pozornici ispred paviljona 20 na Zagrebačkom velesajmu organiziran je bogat program s mnoštvo glazbenih, edukativnih, ekoloških, sportskih i umjetničkih sadržaja.



Ulaz je BESPLATAN, a svaki dan s početkom od 18 sati na pozornici će nastupiti izvođači različitih glazbenih pravaca. Program je zamišljen kao spoj afirmiranih i neafirmiranih izvođača.



U programu se posebno ističe “žena za sva vremena” Zdenka Kovačiček koja će nastupiti 7. rujna. Festival otvaraju prošlogodišnji pobjednici, bend “Munchmen”, a odličan provod garantiraju i Njake Zadovoljština sviraju Azru, Six Pack, Drugi Način, Cota G4, Bosak & The Second Hand Band te mnogi drugi.



Za kraj svake večeri organizrian je Silent After Party.



Osim izvrsne glazbe, na rasporedu su i umjetnički nastupi od kojih izdvajamo plesne radionice Bachate za početnike pod vodstvom LaTina Dance Studio, Pole Dance Radionica by Fitness Elixir, te radionica Flow Arts – POI Introduction w/ Borna Vajdić aka Quis ignis.



Organizatori najavljuju i bogatu ponudu pića i hrane.



Cjelokupni program i raspored besplatnih koncerata pronađite na službenim stranicama manifestacije .

