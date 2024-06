Ljeto u općini Ližnjan svakome će mjestu donijeti niz raznovrsnih događanja koja će od 16. lipnja do 24. kolovoza zabaviti publiku kroz niz koncerata, veliki broj filmskih projekcija, besplatnih vođenih tura, dječjih radionica i različitih tradicijskih sadržaja. Ližnjan, Šišan-Sissano, Valtura, Muntić, Jadreški ponudit će svojim gostima dobro prihvaćene tradicionalne sadržaje, ali i neke nove koji će na inovativan način predstaviti jugoistok Istre.

Zvučna imena na popularnim feštama

Dobra ljetna zabava nezamisliva je bez koncerata zvučnih imena pa će tako na Ribarskoj noći i brodet kupu u ližnjanskoj Uvali Kuje 6. srpnja zapjevati klapa Rišpet, 13. srpnja za veselu Muntićku noć pobrinut će se Lidija Bačić koncertom na nogometnom igralištu Grabri, 20. srpnja atmosferu će podizati Sunset band u Jadreškima, a Ližnjanska noć 27. srpnja dovodi na Puntice u Ližnjanu jednu od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Jelenu Rozgu. Blagdan Velike Gospe ili Svetica 15. kolovoza, donijet će za publiku željnu energične zabave i dobrog provoda odlične sadržaje i to u Šišanu na pozornicu će stati i na njoj dugo ostati bend Gustafi dok će u Valturi posjetitelje raspjevati i rasplesati Mauro Staraj i La Banda.

Lisianum art festival - klasični zvuci u crkvama Muntića, Ližnjana i Šišana

Već navikli na vrhunske klasične koncerte, posjetitelji će i ove godine u sklopu LAF - Lisianum Art Festivala uživati u klasičnoj glazbi u Muntiću, Ližnjanu i Šišanu. Prva na redu je šišanska crkva Sv. Feliksa i Fortunata u kojoj 28. lipnja nastupaju Vjeko Crnobori na klasičnoj gitari i perkusionist Ervis Pintar. Muntićka crkva Sv. Jeronima bit će 5. srpnja intimna pozornica za nastup violinistice Natalije Abbascia, a impozantni interijer ližnjanske crkve sv. Martina b., 12. srpnja ispunit će mezzosopran Katje Markotić te zvuci klasične gitare Alejandra Cordove.

Tradicija i povijest pretočeni u atraktivne sadržaje

Općina Ližnjan iz zraka (Foto: PR)

Cjelokupni program ljeta u općini Ližnjan započet će s lijepim nasljeđem prošlosti točnije tradicionalnim hodočašćem Majci Božjoj od Kuj koja se nalazi u istoimenoj Uvali Kuje u Ližnjanu. 16. lipnja održati će se zavjetna procesija i sv. misa koje će nam pružiti dragocjen komadić povijesti Ližnjana čiji su se preživjeli stanovnici u 17. stoljeću, nakon epidemije kuge, zavjetovali da će u znak zahvalnosti hodočastiti u to doba godine.

Važan dio prošlosti svakako je i obilježavanje 80. obljetnica formiranja Ratne mornarice u Ližnjanu te Dana antifašističke borbe 22. lipnja.

Tradicijsko višeglasje dio je glazbene baštine, a posebna prilika da se čuje uživo zbit će se 22. lipnja u Šišanu-Sissano na slikovitom Giardinu na Placi. Šišanci će biti domaćini i slatkom gastro doživljaju posvećenom njihovom specijalitetu busoladima koji će se na Busoladi Festu prezentirati, pripremati i degustirati 10. kolovoza.

Ribarsku baštinu koja je zadnjih godina kroz nekoliko projekata pretočena u turističke proizvode, bit će u predstavljena kroz poučne i zanimljive interpretacijske šetnje Ribarskom stazom u po dva večernja termina 15. i 12. kolovoza i dva jutarnja termina 22. srpnja i 19. kolovoza.

Prvi put u Ližnjanu likovnjaci amateri i oni koji to nisu moći će pokazati svoje likovno umijeće na temu Ližnjana 10.8. na Ližnjan Ex-tempore. Prijave na Ex-tempore biti će objavljene 10-ak dana prije na FB-u Turističke zajednice Općine Ližnjan, VisitLiznjan.

Kino Histori - projekcije filmskih hitova pod zvijezdama

Kino Histori (Foto: PR)

Arheološko nalazište Nezakcij blizu Valture, na kojem je obitavalo pleme Histri, mnogima je jedno od najposebnijih mjesta za kino projekcije pa ne čudi popularnost koju uživa Kino Hist(o)ri. Uz dašak prohujalih povijesnih vremena, posjetitelji će i ovoga ljeta uživati u projekcijama prvorazrednih starih i novih filmova namijenjenih svim generacijama. Niz otpočinju 28. lipnja filmovi “Hema. Priča o gradinama”(2021.) i Dina (2021.), a 29. lipnja na redu su klasik iz 1939. godine Čarobnjak iz Oza (1939.) te film La predstava (2022). Zadnji dan održavanja Kino Hist(o)ri donosi naslov namijenjen malim i velikim ljubiteljima animiranog filma - 30. lipnja na platno dolazi crtić Nnevjerojatni Maksim (2022.).

Besplatna vođenja tijekom srpnja i kolovoza kroz Ližnjan, Šišan i Nezakcij

Turistička zajednica općine Ližnjan je prije 4 godine krenula s organizacijom besplatnih vođenja te nastavlja i dalje na ovaj način približavati svoju destinaciju i njezinu baštinu sve većem broju zainteresiranih. Tako će od 2. srpnja do 20. kolovoza svaki utorak od 20 sati, dobra ideja za izlazak biti šetnja kroz znamenitosti Ližnjana, od 3. srpnja do 21. kolovoza srijedom od 19 sati će to biti posjet arheološkoj atrakciji Nezakcij, a od 4. srpnja do 22. kolovoza svoje tajne će svaki četvrtak od 20 sati otkrivati mistični Šišan.

Istra mix - delicije, suveniri i zabava uz Škico acoustic band

Busoladi - ližn¡anski specijalitet (Foto: PR)

Kako bi se destinacija mogla doživjeti i kroz gastronomsko-obrtničku autentičnost i ove će se godine ono najbolje iz ovoga kraja ponuditi gostima na sajmu Istra Mix. Od 4. srpnja do 22. kolovoza, svaki četvrtak navečer od 20 sati na placi u Šišanu moći će se uživati u gurmanskim delicijama ovoga kraja spojenih s prezentacijom tipičnih istarskih suvenira. Atmosferu će svojom svirkom upotpuniti Škico acoustic band.

Istarmix će 4. srpnja i 1. kolovoza biti obogaćen radionicom wine&art na koju će broj sudionika biti ograničen te će se prijave objaviti na fb-u VisitLiznjan. 4. srpnja očekuju vas Trapan vina i Crta by Kate, a 1. kolovoza Dobran vina i Crta by Kate.

Dječja zabava uz radionice slikanja i animirane filmove

Djeca će ove godine moći puno naučiti o važnosti kretanja, bavljenja sportom i humanosti kroz sportsko-edukativnu avanturu profesora geografije i food blogera Domagoja Jakopovića Ribafisha i Udruge RokOtok pod nazivom RokPoluotok. Plivajući uz cijeli Istarski poluotok Domagoj Jakopović Ribafish zaustavit će se 8. srpnja u Uvali Kuje u Ližnjanu gdje će se kroz edukativnu radionicu podružiti s djecom.

Tijekom ljeta najmlađi posjetitelji će pronaći pregršt razloga za zabavu i kreativno provedene večeri u svakom od mjesta općine Ližnjan. Na školskom dvorištu OŠ Muntić 13. srpnja održat će se dječja radionica slikanja, a potom slijedi animirani film Seal Team.

Petnaestak dana kasnije, 29. srpnja, na red dolaze Jadreški. Nakon što će se okušati u savladavanju tehnika slikanja na dječjoj radionici, mali će se posjetitelji (a i njihovi roditelji) "zasladiti" projekcijom filma Wonka. U Ližnjanu će djeca učiti slikati 3. kolovoza, a Puntice će biti idealno mjesto za uživanje u animiranom filmu Onward. Zadnji na red za dječje druženje dolazi Šišan-Sissano na čijem je Giardinu na rasporedu dječja radionica slikanja 24. kolovoza, a nakon animiranog filma na Istriotu, uslijedit će i jedan za odrasle, povijesni film Napoleon.

Ovogodišnje bogato i sadržajno Ližnjansko ljeto zajedničkim snagama organiziraju Turistička Zajednica Općine Ližnjan, Općina Ližnjan - Lisignano, Comunita’ degli Italiani di Sissano - Zajednica Talijana Šišan, Župa Sv. Martina b. Ližnjan, nadžupa Sv. Feliksa i Fortunata mučenika, Šišan te Adria events, Udruga Ližnjanske maškare I N.I.P. agency. Cijeli program manifestacije potražite na www.liznjaninfo.hr.