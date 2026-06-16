"NONA – istarski domaćIN" nije prva, a ni zadnja koja donosi istarske recepte. Ali je drugačija i svoja. Naša je, za domaće i furešte. U vremenu kada se recepti prepisuju, fotografije uljepšavaju, a okusi standardiziraju, ova istarska kuharica bira drugi put te nastoji približiti čovjeka čovjeku, stol stolu, riječ okusu. Zato nosi ime „NONA – istarski domaćIN: moderni recepti s tradicionalnim namirnicama, nastali u suradnji s Ave Dulcis (Tamara Ivančić).

Predstavljena je u Kući od kobasica u Sv. Petru u Šumi, tik uz proizvodni pogon istarskog suhomesnatog diva Histris – izdavača. Autorica projekta je Jasminka Benazić, direktorica marketinga, ujedno i zaslužna za vizualni identitet knjige. Ana Pisak osmislila je narativ kuharice koja kroz priče, dijalektalne izraze i zapise o tradiciji povezuje recepte s istarskim identitetom i kulturom življenja.

„Tradicija je prenošenje vatre, a ne štovanje pepela“ — misao je koja je vodila stvaranje ove kuharice. U Histrisu tradicija nisu uspomene koje stoje na polici, već živa praksa koja grije, hrani i inspirira nove generacije. Naši proizvodi nastaju iz istarskih receptura koje su oblikovale generacije. One su smjernica modernom gastronomskom putovanju: autentičnom, lokalnom i iskrenom, u spoju tradicije i suvremenih kulinarskih trendova“, ističe idejna voditeljica projekta Jasminka Benazić, direktorica marketinga Histrisa – izdavača kuharice.

Kuharica kroz recepte Tamare Ivančić, vrsne poznavateljice svakog sastojka „u dušu“, donosi gastro Istru koju možete dotaknuti, omirisati i okusiti. Na 80 stranica predstavljeno je 54 recepta, a svaki QR kod uz recept vodi u videosvijet pripreme jela, potvrdu da vatra tradicije i dalje tinja.

Rođena sam u Istri, gdje me NONA odgojila — i kao osobu i kao kuharicu. Sve što je skuhala mirisalo je na toplinu doma. Jaja pečena na žlici masti, uz komadić pancete, nekad su bila ravna današnjim Michelinovim zvjezdicama. Jer najskromnije jelo postaje izvanredno kada su sastojci iskreni i vrhunski, govori Tamara Ivančić.

Zato svaki recept u kuharici sljubljuje s Histrisovim suhomesnatim proizvodima, uz dodatak ekstra djevičanskog maslinovog ulja Torač i vina obitelji Milotić.

Unatoč sve većim i zahtjevnijim izazovima tržišta, uspjeli smo postaviti standarde i u proizvodnji zadržati istarsku tradiciju pripreme suhomesnatih proizvoda, bez nitrita i zdravo, s okusom koji nas vraća u djetinjstvo i označava jednu kulturu, identitet podneblja, poručio je Ivica Milotić, vlasnik Histrisa.

Stoga je logičan slijed bio da svaki recept prati mala dijalektalna riznica domaćih besid i običaja vezanih uz stol, blagovanje i svakodnevni život, čuvajući nematerijalnu baštinu Istre na suvremen i pristupačan način.

I baš kao što Istarski razvod svjedoči da su se nakon razgraničenja i sporova ljudi okupljali za stolom, tako i ova kuharica podsjeća na ono najvažnije: da se sve na kraju dijeli. I kruh. I priča. I vrijeme. Jer „razvoditi“ nekad nije značilo razdvajati, već dijeliti zajedno. Ovdje domaćin svakom gostu pristupa kao nekad u istarskoj kući: s poštovanjem, toplinom i osjećajem da je svaki susret jedinstven, ističe autorica tekstova Ana Pisak.

Histrisova kuharica NONA – istarski domaćIN podijeljena je u četiri cjeline: doručak, ručak, večera i posebne prigode. Svaku cjelinu uvode bilješke o tradiciji obrade suhomesnatih proizvoda. O običajima svinjokolje, soljenju pancete i ombola te pripremi istarske kobasice govori Vitorio Prenc iz Svetog Petra u Šumi, dok lekturu potpisuje Marijeta Matijaš.

Interaktivna promocija, prožeta okusima Histrisovih suhomesnatih proizvoda i toplinom maneštre s koromačom, nadrasla je okvire klasičnog predstavljanja. Događaj je dodatno obilježen video obraćanjem istarskog župana Borisa Miletića, kao i prisutnošću i govorima županijskih pročelnika, za poljoprivredu Ezia Pinzana, za kulturu Vladimira Torbice, za gospodarstvo Cinzie Zubin i turizam Nade Prodan Mraković, direktora turističke zajednice Središnje Istre Darka Žikovića, gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića i saborskog zastupnika Antona Klimana - čime je potvrđena šira institucionalna podrška očuvanju i suvremenoj interpretaciji istarske tradicije.

Program je obogaćen i stručnim djelom dr. sc. Marija Bratulića o nutritivnim vrijednostima i kvaliteti sastojaka, dok je Ivana Dajčić govorila o prirodnom kvascu za izradu kruha. Autentičnu kulturnu dimenziju događaja upotpunili su nastupi članova KUD-a Barban, zavičajne književnice Nevie Kožljan i svirača na mih Željka Glavaša, te recitacije učenica Osnovne škole Vladimira Nazora iz Svetog Petra u Šumi: Nore Dermit, Petre Vrh i Eve Krančić.

U suradnji s Fakultetom Ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli te studentima menadžmenta, poduzetništva i marketinga, pokrenuti su projektni zadaci kojima su studenti dobili priliku osmisliti vlastite prijedloge promocije ove kuharice i osmišljavanje eventa, kao i promidžbene aktivnosti Histrisa pod mentorstvom doc. dr. sc. Roberte Kontošić Pamić, prodekanicom za nastavu i upravljanje kvalitetom te s asistenticom Sarom Maga s Katedre za marketing. Pobjedničkim timovima studenata dodijeljene su zahvale i poklon paketi Histrisa.

NONA vas vodi u svijet pancete, kobasice i ombola, ali i plemenitih salama od divljači, svinje i jelena, sljubljenih s tartufima, orasima i smokvama, okusima koji ne pripadaju samo prošlosti, nego i sadašnjem trenutku.

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