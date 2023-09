Nakon što je u travnju i svibnju donio šarenilo okusa na splitski Pazar, a u lipnju i srpnju oduševio Zagreb maštovitim i kreativnim street foodom, PLACe Market vraća se na Dolac gdje će od ovog petka u 18 sati, kao i svaki petak u rujnu i listopadu kada to vrijeme bude dopuštalo, maziti nepca Zagrepčana već poznatim ali i novim gastro hitovima.

Uz izvrsnu atmosferu, nepretenciozna druženja te sjajan i raznolik meni, jesensko izdanje PLACe Marketa ponovno će pretvoriti Dolac u atraktivnu gastro lokaciju i živi centar gradskog života.

PLACe market ulični je projekt koji okuplja mnoge poznate chefove i koji uspješno pokazuje da street food može biti i "lokalno orijentiran i gastronomski vrijedan i ukusan i cjenovno prihvatljiv".

Cijene pojedinačnih jela, naime, kreću od 6 do 10 eura, iznos za koji često jedemo puno lošije i puno manje maštovito, a zbog raznolikosti ponude sigurno ćete se svaki petak vraćati na Dolac – prvo da kušate sve, a onda da "potvrdite" izbor osobnih favorita.

Uz fine namirnice, zanesene kuhare i zadovoljne posjetitelje punih trbuščića, za dobru će se atmosferu pobrinuti i DJ-i s kojima ćete svaki petak otplesati u zagrebačku noć.

Uz već provjerene hitove u kojima smo mogli uživati prije ljeta, poput sipe na kremastoj palenti, pralina punjenih bikovim repom i brie sirom, janjećih fritula, morskog psa, purice s mlincima, punjenih paprika, skradinskog rižota, srdela, azijskih štrukli, panuozzo sendviča s porchettom i oradom u savuru, arepa, tjestenine u kolutu parmezana, carskog drobljenca i odležanih steakova, na jesenskom izdanju PLACe Marketa ponuda će biti još bogatija.

Restoranima Bistro Apetit by Marin Rendić, Nautic club Pojoda by Christian Misirača, Broom 44 by Igor Gudac u suradnji s Proof 33, Taika by Sherpa by Ivana Bekavac, resTač, Gastronomadi, SOI fusion, Poke Poke, Amelie, Begs plant based, Cunami, Ficlek, La Central by chef Pedro Pineiro, RougeMarin, Vinkl, Al Dente i Meat the King od petka 8.rujna pridružit će se Sopal s cheficom Katarinom Vrenc, Boogie Lab, Ferdinand knedle, bistro Market te bistro Točkica.



Još su jedna novost gostovanja chefova i restorana koji neće biti prisutni svaki petak, pa bi bilo neodgovorno neki propustiti. Zato i ovu jesen petkom jedemo na Dolcu!