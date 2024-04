HIGHLANDER ekipa sastavljena od dvadeset HIGHLANDER organizatora, ambasadora, ljubitelja prirode, long distance planinara i planinarki te eko aktivista odradilo je dugoželjeni pothvat.

Od 3. do 7. travnja upustili su se u 100 kilometara dugu HIGHLANDER avanturu pod nazivom "100 kilometara zelene i održive Istre" s dugoročnim ciljem testiranja i razvijanja zero waste koncepata na svojim eventima. Cijelu trasu prošli su bez produciranja ikakvog otpada. Za obroke su koristili višekratne posude, a svu hranu i vodu nosili su u višekratnim spremnicima.

Lokalni domaćin inicijative bio je Alan Šišinački, naš HIGHLANDER ambasador od ranije poznat po svojim zelenim inicijativama i sudjelovanju na brojnim HIGHLANDER događanjima koji je s nama podijelio svoje viđenje zero waste koncepta: “HIGHLANDER nam pruža fantastična iskustva i ovaj zero waste HIGHLANDER pod nazivom "100 kilometara zelene i održive Istre" je bio nešto zaista posebno. Meni je posebno zadovoljstvo bila priprema događaja tijekom kojega su sudionici učili kako kod kuće pripremiti zdrave energetske pločice, kako izbjeći korištenje jednokratne ambalaže, kako podijeliti svoja "zelena iskustva" i već se u toj fazi pripreme vidjelo da svaki od odabranih sudionika živi i promovira održivost. Pokazali smo da je za Zero Waste koncept potrebno malo dodatnog truda i angažiranosti te da to na kraju rezultira velikim osjećajem zadovoljstva. U svakom slučaju, svima hvala na aktivnom sudjelovanju, na toliko pozitivne energije i na toliko osmjeha u ovih nekoliko predivnih dana... Na kraju je važno istaknuti da nas je zelena Istra predivno ugostila i da smo zaista uživali u nevjerojatnoj ljepoti prirode koju moramo sačuvati za buduće generacije. Ovaj puta su svi sudionici bili ambasadori - ambasadori zdravog načina života!”

Denis Fable, rapski planinar i trkač, bio je zadužen za planiranje staza i mjesta bivakiranja: “Ovo iskustvo s HIGHLANDER ekipom bilo je fantastično, genijalna zero waste aktivacija i inicijativa. Veselim se i u budućnosti surađivati na sličnim projektima.”

100 kilometara duga ZERO WASTE avantura

Prvi dan započeo je u selu Brest, a ruta je vodila prema vrhu Žbevnica. Nakon toga, slijedio je spust prema selu Trstenik, ali ubrzo nakon, planinari su se susreli s još jednim usponom prema vrhu Gomila. Preko Gomile, za kraj dana, spustili su se do planinarske kuće Korita gdje su se utaborili.

Highlander Zero Waste - 4 (Foto: Filipa Beroš)

Druga dionica krenula je iz kuće Korita prema najvišem vrhu Ćićarije, Velikom Planiku, nastavljajući preko Malog Planika i Ošalj vrha. Nakon ova tri vrha, planinari su se spustili do Poklona ispod Učke te se ponovno popeli na Vojak, najviši vrh Učke. Zatim je uslijedilo spuštanje do Potrebišća gdje su i prenoćili.

Predzadnja dionica, ove rute krenula je iz sela Potrebišća prema vrhu Brgod. Ruta ih je vodila preko novog planinarskog skloništa Kremenjak prema Plominu, gdje su se opskrbili vodom te nastavili dalje prema Rapcu gdje su proveli noć.

Za kraj napornog dana, za našu HIGHLANDER ekipu organizirana je mala degustacija mladih i zrelih sireva s farme koza, obitelji Glavičić iz Kranjci kraj Labina. Osim u vrhunskim sirevima, HIGHLANDERi su uživali i u kombinaciji svježeg sladoleda, koji je pripremila slastičarnica Pingo iz Rapca, te ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz OPG-a Štucin.

Četvrta, i posljednja dionica, slijedila je single track uz obalu do mjesta Prtlog - Duga Luka, nakon čega je slijedio uspon do Skitače gdje su HIGHLANDERi proveli svoju posljednju noć ZERO WASTE avanture uživajući u šumskim proizvodima i fritaji sa divljim šparogama iz okolice planinarske kuće Skitača.

Jedan od sudionika u ovoj inicijativi bio je i Mario Valentić, kineziolog, glumac i promotor zdravog življenja, koji je s nama podijelio svoje iskustvo:

“Apsolutno mi je drago da ovakvi eventi postoje i van standardnih HIGHLANDER događanja u kojima inače sudjelujem i kao dugogodišnji ambasador. Mislim da su ovakvi eventi budućnost i nadam se da će i ostali organizatori sličnih događanja slijediti ovaj primjer. Bilo je predivno upoznati Ćićariju i Učku na ovaj unikatan način. Sa mnom je cijelu trasu od 100+ kilometara prehodao i moj sin Niko i sretan sam da sam i njemu kroz ovu avanturu mogao pokazati koliko je povezanost nas samih s prirodom potrebna i moguća. Odazvat ću se svakoj sljedećoj akciji.”

Filipa Beroš, globalna voditeljica komunikacija u HIGHLANDER-u podijelila je:

“Bila je ovo još jedna avantura života, to je sigurno. Prijeći ovoliku kilometražu s punim ruksacima, po ovom terenu bio je izazov sam po sebi, ali činjenica da smo to sve prošli bez da smo iza sebe ostavili ikakav trag - vrhunski osjećaj! Sretna sam što smo imali prilike spojiti ionako neodvojive teme, a to su priroda, ljudi i održivost. Ekipa koja je odradila ovu avanturu nije slučajno povezana, sve su to ljudi koji na neki način žive ovu priču i aktivno je promoviraju unutar svojih zajednica.

Drago mi je da smo svojim primjerom pokazali koliko je stvar puno jednostavnija nego ju nekad volimo zakomplicirati.

HIGHLANDER ZERO WASTE inicijativa je pokazala da su mogući značajni pomaci po pitanju zelenijeg i održivijeg načina organizacije događanja. Od samih početaka, na HIGHLANDER događanjima, trudimo se biti što samoodrživiji i sa svakim eventom uvodimo neku novu zdravu naviku pri čemu uporno smanjujemo upotrebu plastike, a za vodu koristimo velike spremnike umjesto pojedinačnih plastičnih boca.

Iz upotrebe izbacujemo jednokratne PVC ambalaže, ne koristimo jednokratne folije, plastični pribor kao ni plastične vrećice. S partnerima dogovaramo isporuku hrane u rinfuzi umjesto u pojedinačnim pakiranjima, a edukacijama i radionicama podižemo svijest planinara o održivijim alternativama. Forsiramo da neophodna ambalaža bude biorazgradiva i prema tome radimo i svoj plan i odabir dobavljača. “

Do kraja godine HIGHLANDER ima velike planove. Osim zatvaranja nove runde investicija kroz 2024. godinu, ove godine otvaraju još 3 nova velika tržišta, a to su Meksiko, Australija i Saudijska Arabija.

Kroz HIGHLANDER avanture prošlo je već više od 15 tisuća planinara iz više od 120 država. Veselimo se pratiti razvoj ove priče.

Želiš se pridružiti nekoj HIGHLANDER avanturi? Baci oko na kalendar i rezerviraj svoje mjesto na vrijeme.