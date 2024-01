Ovogodišnji fašnik donosi niz uzbudljivih događanja, a posebno se ističu koncerti koji će oduševiti posjetitelje raznolikim glazbenim žanrovima. Spremaju se nevjerojatne glazbene poslastice jer će na pozornici zablistati neki od najpoznatijih izvođača regije.

Pripremite se za spektakularne koncerte jer će se samoborskim spelancijama pridružiti Severina, Petar Grašo, Urban & 4, Mate Bulić, Let 3 te mnogi drugi glazbeni velikani. Ono što čini ovaj događaj posebnim jest da je ulaz za sve koncerte slobodan!

Budite dio ove glazbene fešte koja će obogatiti vaše fašničko iskustvo. Neka zvukovi vrhunskih izvođača ispune samoborske ulice i stvore nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje. Pridružite nam se u slavlju glazbe na 198. Samoborskom fašniku!

Na Trgu fašničkih velikana (Trg kralja Tomislava) zabavljat će vas:

2.2. Petar Grašo

3.2. Mate Bulić

4.2. 4 Tenora

9..2. Željko Bebek

10.2. Urban & 4

11.2. Slavonia Band

13.2. Severina.

U Fašničkom šatoru (livada iza Kina Samobor) nastupat će:

2.2. Balašević Tribute Band

3.2. Lidija Bačić

4.2. Tamburaški sastav Kas

9.2. Night Express

10.2. Begini

11.2. Grupa Panorama

13.2. Let 3.

Koncerti na Trgu počinju u petak i subotu u 20 h, nedjeljom u 17 h, a u šatoru petkom i subotom u 22:30, nedjeljom u 20 h. Dobru glazbu pratit će ponuda dobre hrane i pića uz neizostavne krafne s raznim okusima.

Produljeno radno vrijeme ugostitelja

Uz bogat i raznolik program na nekoliko lokacija u gradu, Samoborski fašnik živi u brojnim samoborskim lokalima i restoranima uz prigodne fašničke menije i neizostavne krafne! Ugostitelji će raditi duže. Petkom (2. i 9. veljače), subotom (3. i 10. veljače) te zadnji dan Fašnika, na pokladni utorak, 13. veljače odobreno im je radno vrijeme do 4 sata iza ponoći, a nedjeljom (4. i 11. veljače) do 2 sata iza ponoći.

Pokretne naprave (štandovi, kućice) na Trgu kralja Tomislava, Trgu Matice hrvatske i u Kleščićevoj ulici sve dane od 2. do 13. veljače moći će raditi od 8 ujutro pa sve do ponoći. Lunapark će petkom i subotom, te posljednjeg dana u utorak biti otvoren do 2 ujutro, a ostale dane do ponoći.

Besplatno parkiranje

Tijekom trajanja programa 198. Samoborskog fašnika posjetiteljima će biti omogućeno besplatno parkiranje vikendom, a petkom i posljednji dan fašnika, u utorak, parkiranje će biti besplatno od 15 sati. Naplate parkiranja neće biti u vrijeme fašničkih vikenda (subote 3. i 10. veljače te nedjelje 4. i 11. veljače) dok će se u petak 2. i 9. veljače, te u utorak 13. veljače, naplata obavljati do 15 sati. Ostale radne dane naplata parkiranja obavljat će se prema uobičajenom vremenu naplate. Parkiranje će se subotom naplaćivati samo na sajmištu.

Pridružite nam se na nezaboravnom doživljaju 198. Samoborskog fašnika! Pokažite svoj duh fašnika, neka ispuni vaša srce i cijeli grad! Vidimo se na najvećem fašniku do sad!

Detaljni raspored događanja pronađite na www.fasnik.com.