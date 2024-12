Terasa Oleander hotela Esplanade u adventsko se vrijeme već tradicionalno pretvara u sjajan gastro-kutak Fooling Arounda. Na putovanje svijetom okusa i aroma ove nas godine vozi devet “vagona” Orient Expressa, kojim upravljaju poznati chefovi i pomno birani vrhunski restorani.

Njihova adventska ponuda zadovoljit će i zahtjevne gurmane, a posebno će se potruditi na Badnjak, kada spremaju posebne specijalitete i iznanađenja. S kućice Acrobat pozivaju vas na nezaboravno druženje na Badnjak, kada će točno u podne, otvoriti Jeroboam bocu Billecart Reserve Brut, a u ponudi će se naći i magnumi Billecart Rosé i Billecart Reserve Brut.

Na Badnjak ćete moći kušati Bakalar bianco by Noel, a chef Ivan Temšić svoj će bakalar na bijelo servirati na tostiranoj focacci uz emulziju peršina, čips od ešnjaka i prah crnih maslina. Svoju verziju bakalara spremat će i chef Ante Udovičić na JRE kućici, a Meneghetti će svoju ponudu kao i vikendima, za Badnjak nadopuniti svježim kamenicama.

Atmosferu će posebno toplom učiniti popratna događanja. U petak od 17 do 20 sati i subotu od 12 do14 sati na rasporedu je humanitarna akcija Think Pawsitive za pomoć Udruzi Šapica u Samsung Galaxy Studiju.

U subotu i nedjelju od 11 do15 sati očekuje vas coffee show by Well Bean uz koji možete upoznati umjetnost spravljanja kave, a u subotu su na rasporedu dva live DJ nastupa: od 13 do 17 sati uživat ćemo u glazbenom programu DJ-ice Eve Marije, a od 18 do 21 i 30 okupljene će zagrijati DJ Jazzozo. U nedjelju od 13 do 17 sati DJ pult preuzima Hrwoe dok će se za atmosferu na sam Badnjak od 13 do 17 sati brinuti DJ Kanca.

