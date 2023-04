Welcome Spring Festival započinje ovoga petka, 28. travnja 2023. godine na livadi na križanju Vukovarske i Ulice Hrvatske bratske zajednice – kod kluba Route 66 i u blizini Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Festival pozitivnih promjena nazivaju i običnim festivalom s neobičnim zadatkom jer već pet godina zainteresirane građane educira o konceptu održivog razvoja, klimatskim promjenama i otpadu na zabavan i neformalan način.



Članovi udruge Priroda za sve i ove će godine razgovarati o zaštiti okoliša kao važnom dijelu naše svakodnevnice. Kako bi i sami potaknuli pojedince na promjene, udruga na festivalu upotrebljava samo tanjure, slamke i ostali pribor izrađen od 100 posto biorazgradivih materijala, a jednokratna plastika zamijenjena je povratnim čašama.



U deset dana sudionici će usvajati nova znanja, učiti nove vještine, međusobno razmjenjivati iskustva, zabavljati se i pritom stvarati minimalne količine otpada.

Sav pribor za jelo i piće na Welcome Spring Festivalu bit će napravljen od biorazgradivih materijala (Foto: Tomislav Jugkala Photography)



Želja je organizatora progovoriti o ozbiljnim temama na ležeran način kroz praktične radionice i natjecanja. Iz programa se posebno izdvaja Mala olimpijada otpada, u kojoj će svakoga dana tijekom održavanja festivala biti upriličena natjecanja u poznavanju razvrstavanja otpada. Osim ambicioznih građana ona svake godine okuplja i osobe iz javnog života.

Cjelodnevni programi održavat će se do 7. svibnja 2023. godine, a uključivat će i koncerte, stand-upove i druge nastupe poznatih hrvatskih grupa i izvođača – od Stampeda, preko Nekih novih klinaca i Planeta Groove do Marine Orsag. Vježbat će se joga, plesat će se, čitati poezija, ali i uživati u ponudi food truckova "K Žnidaršiću" i "Road Kill".



Ulaz na sve programe Festivala koji se održavaju radnim danima od 11 do 24 sata, petkom i subotom do dva sata ujutro te nedjeljom do 24 sata je besplatan. Kućni ljubimci (osim krokodila) dobrodošli su, a više informacija o samom programu pogledajte na Facebooku ili Instagramu na stranicama Welcome Spring Festivala.

Weekend Food Festival donosi najzanimljiviji program dosad +7