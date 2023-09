S početkom nove sezone MasterChefa koja se od ponedjeljka ponovno prikazuje na Novoj TV, sjetili smo se kandidata iz prošlih sezona. Zanimalo nas je kako su, gdje su i kakvi su im planovi.

Razgovarali smo s Leom, Lorom i dvije Maje. Svatko od njih u svojim je projektima, a kako je Masterchef utjecao na to, pročitajte u nastavku.

Nas veseli što su i dalje jednako dragi i ambiciozni kao i kada smo za njih navijali i s njima držali dah u iščekivanju hoće li sve ispasti kako treba. I mislimo da je ispalo baš kako treba i da ćemo o ovoj ekipi još dosta slušati i, što je najvažnije, ono što rade – i kušati.

Leo Jurešić, ekonomist iz Rijeke, MasterChef kandidat 2022. (top 5)

"Najbitnije je biti uporan i vjerovati u ono što radiš!"

Lea se sjećamo iz 5. sezone MasterChefa. Nakon više od godinu dana odmaka, reći će nam da je u showu znalo biti i stresno i naporno, ali da na koncu pamti samo one lijepe stvari, stečeno znanje i ljude koji su ostali nakon showa. Bez razmišljanja potvrđuje da mu je show otvorio neka nova vrata i pružio neke nove prilike u životu.

MasterChef kandidati - 3 (Foto: Nova TV)

Leo je u međuvremenu završio ekonomski fakultet, ali iskustvo u Masterchefu omogućio mu je da hobi pretvori u posao. Za sebe kaže da je poprilično kreativna osoba, tako da ga proces stvaranja odnosno kreiranja novih jela uvijek iznova motivira.

Zadnjih mjeseci, uz to što je privodio fakultet kraju, radio je i na kampanjama za nekoliko naših brendova. Sada mu je sav fokus na kuhanju i konačno mu se može u potpunosti i posvetiti, a mašta o usavršavanju u inozemstvu.

U MasterChef se prijavio kako bi naučio nove stvari, upoznao ljude i uživao u kuhanju – a sve je to i ostvario i vrlo vjerojatno bi se opet prijavio. "MasterChef mi je otvorio vrata profesije koja mi je oduvijek bila zanimljiva. Mislim da mi je dao priliku koju bih volio i želio iskoristiti u budućnosti" kaže Leo i dodaje da je show naučio da je najbitnije biti uporan i vjerovati u ono što radiš. "Koliko god teško bilo, smatram da se svi ti teški trenutci u konačnici i isplate“, zaključuje Leo, a mi mu želimo svu sreću i da nikada ne prestane vjerovati u sebe.

Maja Jalšovec, gastro influencerica iz Zagreba, Masterchef kandidatkinja 2022. (top 4)

"Ne treba slušati tuđa mišljenja jer ih ljudi imaju i o stvarima o kojima - nemaju pojma!"

Maja nam otkriva da joj je stvarno bilo potrebno mnogo vremena da se dojmovi od MasterChefa slegnu i da bez vruće glave sagleda što se sve dogodilo u ta tri mjeseca. U svakom slučaju, kaže, to joj je bilo najluđe iskustvo u životu. U pozitivnom smislu.

Maja Jalšovec (Foto: Nova TV)

"Bio je neki period gdje sam bila uvjerena da mi to sve nije trebalo, ali kada sam stala na loptu, shvatila da to mislim više zbog eksternih utjecaja nego radi sebe same“ komentira kako je show utjecao na njezin život i dodaje da je sve bilo više-manje pozitivno. Danas je na potpuno drugom mjestu nego što je bila kada se prijavila u MasterChef – i to upravo zahvaljujući showu. Sezonu je, naime, odradila kao privatni kuhar na jahtama.

I dalje radi na društvenim mrežama i veseli nas što joj zaista dobro ide. Taj dio je, kaže, ipak nekako sama “pogurala”. “Ne pokazujem lice, bitan je sam sadržaj, a ne tko stoji iza njega. Većina ljudi koja me prati nema ni pojma da sam bila natjecatelj Masterchefa, ali kada shvate - onda im je još draže što me prate.“

Ipak, misli da se ne bi mogla ponovno prijaviti i ispočetka prolaziti sve stresove u showu. Ali da ih je taj prvi put vrijedilo proći - svakako jest. Uz iskustvo i nove prilike koje je stekla u MasterChefu, naučila je i važnu lekciju: „ne treba slušati tuđa mišljenja jer ljudi vole misliti o puno stvari o kojima nemaju pojma.“

Maja Šabić, ekonomistica iz Pule, pobjednica MasterChefa 2022.

"Uvijek trebaš vjerovati u sebe!"

Maja nam u šali govori da se, kada danas pogleda unazad, mora pitati kako je sve to uopće izdržala. Ipak, koliko god izazovno bilo, čitavo natjecanje pamti samo po pozitivnom. Zahvaljujući showu, dodaje, otvorila su joj se mnoga profesionalna vrata.

Leo Jurešić (Foto: Nova TV)

Maja je upravo odradila jedan angažman na Food truck festivalu u Puli, ima dogovorenih još par kuhanja, a onda se baca na otvaranje slastičarnice. Bila je to želja s kojom je i stigla u MasterChef. "Mogu reći da sam nakon Masterchefa samo bila još sigurnija u kojem smjeru želim napredovati i ostvariti se poslovno. Naravno da mi je MasterChef uvelike pomogao u tome. Sretna sam i zadovoljna, radim ono što volim i to me baš usrećuje." U show bi se ponovno prijavila - "Ne bih dvojila ni sekunde!" kaže, a svim koji razmišljaju o istom poručuje da se prijave ako stvarno žele – dobit će puno. Maja je iz MasterChef avanture naučila da uvijek trebaš vjerovati u sebe, a mi vjerujemo da će njezina slastičarnica biti top.

Lora Cepetić, prehrambena tehnologinja, Zagreb, finalistica Masterchefa 2022.

Samo opušteno, bez strahova. Autentičnost, strast, trud i rad se uvijek prepoznaju.

Lora i danas ima samo riječi pohvale za MasterChef. "Mislim da je show izvrstan za bilo koga tko voli i uživa u kuhanju, učenju o hrani, a posebice i o sebi." Iskustvo je to koje joj je obilježilo život, kaže, pogotovo radi dugog i intenzivnog izolacijskog perioda. "Naučila sam jako puno, i uistinu sam zahvalna na prilici koju mi je pružila ekipa s hrvatskog MasterChefa."

Lora Cepetić (Foto: Nova TV)

Najveću razliku nakon MasterChefa koju vidi na sebi jest to što se znatno manje boji, samouvjerenija je i sigurna u svoje znanje i sposobnosti, i najbitnije - uživa u tome što radi.

"Dosta sam samokritična", objašnjava Lora, "to je bila jedna od stavki koja je bila prevaletna u mome nastupu na showu i koja me uvijek gurala da budem neka bolja verzija sebe, i da se ne zadovoljavam sa prosječnim. Interesantna osobina, jer upravo zbog nje čovjek nekada i ironično posrne, to jest samog sebe sabotira. Balansiram to i dalje, jer imam velike želje i ambicije, ali sa puno manjim pritiskom na samu sebe, to mi je nekako i najbitnije.“

Lora je trenutačno, nakon puno različitih kulinarskih avantura, u privatnom kuhanju. Radi na dosta zanimljivih projekata, od radionica do pisanja o hrani, kulturi i svemu što ona nosi sa sobom. "MasterChef je izvrsna odskočna daska i pruža mnoge prilike", zaključuje Lora te dodaje: "Ne isključujem mogućnost da ću i jednog dana otvoriti svoj bistroić, ali mislim da mi treba još dosta iskustva da bi to bilo onako kako sam si uvijek zamišljala!"

Kaže nam da je ona ostvarila svoj Masterchef san, jer doći do finala nije mala stvar, ali, bilo bi zabavno na kratko ući ponovno u MasterChef kuhinju, "ali čisto na onako, jedno simbolično popodne". Na kraju pitamo Loru koja je najvažnija lekcija koju je naučila u showu. "Samo opušteno, bez ikakvih strahova. Autentičnost, strast, trud i rad se uvijek prepoznaju, a biti u strahu dok radiš ono što voliš prkosi poanti toga. Ako radiš ono što voliš, ne osjećaš se kao da je to posao, a u tome je i čar!“

