Nakon izuzetno uspješna dva dana, Greencajt festival ulazi u treći dan s programom koji donosi još inspirativnih predavanja i panela na kojima će se podijeliti znanja i iskustva, raspravljat o strategijama te će se nuditi rješenja za izazove u domeni okoliša, društva i upravljanja.

“Ključ je u malim promjenama - ne živim u brvnari, ali živim jednostavnim životom. Svojim svakodnevnim postupcima pridonosim održivoj budućnosti. Ne trebamo težiti savršenstvu jer ako krenemo tim putem možemo izgubiti nadu”, zaključak je Bena Foglea, BBC novinara i autora TV serije "Ljudi od divljine" koji je održao izuzetno zanimljivo predavanje "Wild: Back to the roots" powered by HTZ.

Ben Fogle je pred prepunom dvoranom prepričao svoj put od reality showa na koji se prijavio 2000. godine do televizijskog novinara i avanturista koji teži održivosti. „Još sam tada, u reality showu shvatio da su mi važne samo osnove: voda, hrana i sigurnost”, pričao je dok je publika pratila predavanje u jednom dahu, inspirirana njegovim iskustvima i porukama o važnosti malih promjena za bolju budućnost.

Sudionici panela "Future of tourism: Hit the sustainable road!" powered by HTZ jučer su raspravljali o prelasku iz masovnog u održivi turizam, dok se na panelu "Hrvatska kao premium destinacija budućnosti!" powered by HGK, govorilo o turističkim potencijalima i izazovima te kako ih iskoristiti za napredak prema održivosti. Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, na predavanju "Europe living the Green Deal” osvrnula se na postignuća i buduće korake Europskog zelenog plana, koji postavlja ključne ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. godine i smanjenja emisija za 55% do 2030.godine.

Treći dan festivala započeo je predavanjem „Otpad je neuspjeh mašte!“ Douglasa McMastera, vlasnika londonskog „SILO“ restorana, prvog zero-waste restorana u svijetu. McMaster je podijelio svoja iskustva i inovacije koje su njegov restoran učinile predvodnikom održivog poslovanja u ugostiteljstvu. “U mom restoranu nema nimalo „smeća“. Osmislio sam restoran i cijeli prehrambeni sustav prema ideji da u njemu ne postoji kanta za otpad. Možda se čini neobično, ali sama kanta za otpad za mene je neobična. Zašto? Zemlja je stara milijarde godina, a kanta se počela koristiti tek prije 100 godina”, ispričao je McMaster i dodao kako je otpad zapravo neuspjeh mašte.

Panel „Feeding The Future: Što serviramo na tanjuru budućim generacijama?“ powered by Kaufland okupio je stručnjake iz prehrambene industrije koji su raspravljali o izazovima i budućnosti održive prehrane, a u nastavku se očekuje predavanje Marine Spadafore, ambasadorice održive mode i dobitnice UN nagrade “Women Together” koja će govoriti o utjecaju modne industrije na okoliš i važnosti održivih praksi u modnom sektoru. Na pozornicu će se popeti i Kim Carstensen, generalni direktor Forest Stewardship Councila koji će govoriti o važnosti očuvanja šuma te Connie Hedegaard, bivša ministrica za zaštitu okoliša, klime i energije Danske, koja će održati predavanje „Učimo od Danske: Kako postati najodrživija zemlja na svijetu?“.

Predavanje Gorana Milića, nagrađivanog novinara i putopisca sigurno će privući veliku pažnju, a nakon toga slijedi panel „Personal Stories, Collective Future" powered by Europski parlament na kojemu će Milić svoja osobna iskustva i vizije održivosti podijeliti s Kajom Pavlinić iz Specka i glazbenikom Damirom Urbanom. Ovogodišnji Greencajt festival završava upravo njegovim koncertom koji počinje u 21 sat.