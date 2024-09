Vale do Javari je jedno od najizoliranijih područja na svijetu. Na prostoru malo većem od Austrije u Amazonskoj prašumi živi oko šest tisuća domorodaca i više od 14 različitih plemena, od kojih mnoga nikada nisu imala kontakt sa suvremenim svijetom. Pripadnici sedam plemena uspostavili su kontakt s vanjskim svijetom.

Upoznavanje tog poprilično nepoznatog kraja je poput svojevrsnog putovanja kroz vrijeme na kojem se mogu upoznati običaji i tradicije koji se njeguju stotinama godina. Dolina Javari smjestila se na zabačenom dijelu zapadnog Brazila i slovi kao jedno od najneistraženijih mjesta na svijetu, ako ne i najmanje istraženo.

Ulaz zabranjen

Smješten uz amazonsku granicu s Peruom, autohtoni rezervat doline Javari drugi je po veličini u zemlji i pokriva 8 tisuća četvornih kilometara. Strancima je zabranjen ulazak, ali mnogima je nemoguće zadržati znatiželju ili odoljeti prirodnim bogatstvima.

“Vale do Javari jedan je od posljednjih pravih bastiona iskonske divljine u Amazoni – i u svijetu”, rekao je Scott Wallace, autor knjige The Unconquered: In Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes.

Javarska divljina se ne odnosi se samo na prirodu, nego i na bezakonje koje ondje vlada jer kriminalci tamo djeluju gotovo nekažnjeno. Lovokradice, ilegalni ribari i drvosječe ondje rade što im se prohtje, što je izazvalo nasilne sukobe između domorodačkog stanovništva i zajednica uz rijeku koje su se žestoko protivile stvaranju rezervata 2001. godine. Taj kutak svijeta je također krijumčarska ruta za trgovce kokainom između Brazila, Perua i Kolumbije.

Pleme Kanamari

Jedno od plemena koje je uspostavilo kontakt s vanjskim svijetom živi uz rijeku Javari, nedaleko od grada Atalaia do Norte. Pleme Kanamarí u svojoj svakodnevici, koja se većinom svodi na lov, pecanje i branje manioke, ometaju nasilni upadi u šumu. Pleme šumu u kojoj živi doživljava kao majku koja pruža sve što je potrebno za život, a sječa drva i eksploatacija prirodnih resursa ugrožava njihovu egzistenciju.

Suprotstavljanje kriminalcima je izrazito opasno i nisu jednom završavala brutalnim ubojstvima. Lukovi i strijele ili jednostavne puške ne mogu se nositi s naprednijim oružjem neprijatelja. Kanamari sebe nazivaju „tukuna“, što znači „ljudi“ i usprkos previranjima koja im je donijelo moderno doba uspjeli održati svoj jezik, mitološku tradiciju i obrede.

