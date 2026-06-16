Galerija 2 2 2 2 Fort Douaumont jedna je od najpoznatijih i najbolje očuvanih vojnih utvrda s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Smještena na uzvisini sjeveroistočno od francuskog grada Verduna, predstavljala je ključni element obrambenog sustava kojim je Francuska štitila svoju istočnu granicu nakon poraza u Francusko-pruskom ratu.

Izgradnja utvrde započela je 1885. godine u sklopu velikog obrambenog programa poznatog kao sustav Séré de Rivières. Fort Douaumont bila je najveća i najsnažnija utvrda u cijelom verdunskom obrambenom prstenu koji je obuhvaćao više od dvadeset utvrda i brojne manje obrambene objekte. Zahvaljujući dominantnom položaju na brdu visokom oko 395 metara, Fort Douaumont nadzirao je široko područje i imao ogroman strateški značaj.

Izvana Fort Douaumont ne ostavlja dojam klasične utvrde s visokim zidinama i kulama. Projektiran je prema načelima moderne vojne arhitekture kraja 19. stoljeća pa su njegovi obrambeni elementi uglavnom skriveni ispod zemlje i debelih slojeva betona. Takvo rješenje trebalo je povećati njezinu otpornost na topničke napade.

Utvrda zauzima površinu od nekoliko hektara, a njezini masivni zidovi i svodovi građeni su od armiranog betona, koji je u to vrijeme predstavljao relativno novu građevinsku tehnologiju. Tijekom godina utvrda je dodatno ojačana kako bi mogla izdržati sve snažnije oružje.

Mreža tunela osmišljena do detalja

Unutrašnjost Fort Douaumonta sastoji se od složene mreže hodnika, galerija, skladišta i vojničkih prostorija. Podzemni prolazi dugi su stotine metara i povezuju različite dijelove utvrde. U njima su se nalazile spavaonice za vojnike, zapovjedni centri, kuhinje, spremišta hrane, skladišta streljiva i prostorije za medicinsku pomoć. Utvrda je bila zamišljena kao samostalna obrambena cjelina sposobna izdržati dugotrajnu opsadu.

Posebno zanimljiv element bile su oklopljene rotirajuće kupole za topove i promatračke postaje. Te čelične konstrukcije mogle su se podizati iznad površine, a zatim se ponovno spuštati unutar betonske zaštite. Takva tehnologija predstavljala je vrhunac vojnog inženjerstva svoga vremena.

Jedan od najimpresivnijih dijelova utvrde jest njezin duboki opkop koji okružuje glavni kompleks. I on je bio zaštićen posebnim položajima za mitraljeze i topove koji su ga mogli štititi čitavom dužinom.

Loša procjena Francuza

Usprkos svemu tome, U Bitci za Verdun, 25. veljače 1916., njemačke su snage gotovo bez otpora zauzele Fort Douaumont, što je bio veliki moralni i strateški udarac za Francusku. Francusko zapovjedništvo, naime, smanjilo je broj vojnika u utvrdi, jer je smatralo da moderne granate mogu lako uništiti klasične fortifikacije.

Tijekom sljedećih mjeseci Fort Douaumont postao je poprište žestokih borbi. Utvrda je služila kao njemačko uporište i logistički centar. Tek nakon višemjesečnih sukoba, francuske su snage 24. listopada 1916. ponovno osvojile utvrdu što se smatra jednom od najvažnijih francuskih pobjeda tijekom Verdunske bitke.

Danas je Fort Douaumont jedan od najposjećenijih spomenika Prvog svjetskog rata u Francuskoj. Posjetitelji mogu istražiti tunee, vojničke prostorije i obrambene položaje. U blizini se nalazi i kosturnica Douaumont, memorijal u kojem počivaju posmrtni ostaci desetaka tisuća neidentificiranih vojnika poginulih tijekom Verdunske bitke.

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