Granitna formacija stara 75 milijuna godina, poznata kao Hin Sam Wan ili stijena Tri kita veličanstveno izranja iz planinskog tajlandskog krajolika. Kako su stijene dobile ime, jasno je se vidi jer gledane iz pravog kuta doista nalikuju obitelji kitova koja se kupa u zelenilu krošnji. Do golemih kamenih divova može se doći pješice, razgranatom mrežom staza koje vode iz okolnih šuma. Oni koji se popnu do vrha mogu uživati u pogledu koji se pruža na obale Mekonga, planinu Pakkading i šumu Phu Wua.

Prema lokalnoj legendi, jednom davno, uz obalu Tajlanda nalazilo se malo ribarsko selo iz kojeg su se mogla vidjeti tri kita kako plivaju u daljini. Mještani su ih smatrali svojim zaštitnicima i uživali su promatrati kako kitovi izranjaju iz vode. Kitovi su se približavali ribarskim brodovima i nisu se bojali ljudi, sve dok jednom prilikom nespretni ribali nisu slučajno ozlijedili jednog od njih prilikom ribolova. Nakon toga, kitovi se više nikada nisu približili selu, a tri goleme stijene su nazvane po njima kao podsjetnik da ljudi moraju štititi morska bića. Hin Sam Wan i danas je sveto mjesto za Tajlanđane, a popularne su i među turistima koji žele uživati u njihovoj prirodnoj ljepoti i upoznati se s pričom o kitovima.

Kako doći?

Najbolji način da dođete do Hin Sam Wana iz Bangkoka je let do zračne luke Sakon Nakhon, a zatim vožnja taksijem do grada Bueng Kan, koji je udaljen samo 30 minuta od upravnog ureda parka Phu Singh Forest, odakle se dalje ide pick-up vozilom do stijena. U Bueng Kanu na raspolaganju su tuk-tukovi, moto-taksiji, a možete i unajmiti skuter. Imajte na umu da možete zamoliti i vozača taksija iz Sakon Nakhona da vas odmah odveze do ureda parka, osim ako ne želite najprije rezervirati smještaj u Bueng Kanu.

Autobusi s autobusnog kolodvora Mochit u Bangkoku jeftinija su opcija koja vas može direktno dovesti do grada Bueng Kan. No, ovo je spor način putovanja jer traje oko 11 sati, a nakon dolaska još uvijek trebate organizirati prijevoz do Hin Sam Wana.



Još jedna povoljnija opcija je vožnja vlakom s glavnog kolodvora Krung Thep Aphiwat u Bangkoku do željezničke stanice Nong Khai. Po dolasku, dostupni su taksiji koji vas mogu odvesti do Bueng Kana ili izravno do upravnog ureda parka Phu Singh Forest.

