Iako još nisam ugasio četrdeset svjećica na torti, taj trenutak se neminovno približava i uslijedit će za nešto više od četiri mjeseca. Srećom, u zadnje vrijeme sam se (malo) opametio, doveo u red što se tiče kila, a uz određenu promjenu prehrambenih navika držao sam se i one „u zdravom tijelu zdrav duh“ i počeo se baviti sportom. Tako da, s obzirom na godine, mogućnosti i pokretnost, birao sam i izabrao tenis. No, ima još sportova kojima se čovjek može baviti u petom desetljeću, a s obzirom da živim u Zagrebu, ovo može podsjetiti sve željne sporta gdje ga igrati, kako, da li ga se uopće hvatati s 40+ i slično…

Tenis

Divan sport. Uz to što je bez kontakta i ne možete se ozlijediti na način da naletite na nečije koljeno, ima veliku prednost jer vam je za dogovaranje meča – potreban tek jedan suparnik. Naravno, možete zaigrati i u parovima (to nikako ne volim, pa izbjegavam). Da ne biste izgubili motiv, treba naći suparnika po mjeri, čija je razine igre slična vašoj. Terena ima po cijelom Zagrebu, rezervacija je moguća i putem aplikacije, a mali problem nastaje dolaskom ružnog i hladnog vremena, koje podrazumijeva da se vanjski tereni više ne mogu upotrebljavati za igru. Opcije tada postaju baloni ili dvorane, a i jedni i drugi često „papreno“ koštaju (preko 20 € za sat vremena). I da, kod tenisa sami određujete tempo i ovisite sami o sebi.

Sport - 1 (Foto: Getty Images)

Košarka

Ok, ovdje možete krivo doskočiti, dobiti lakat u zube ili nešto treće, pa ako niste u formi – valja izbjegavati igru i za početak ići samo pucati na koš. Kako košarka više nažalost nije popularna, a rezultati košarkaške reprezentacije sve su slabiji , obično se ne traži koš više. Za razliku od tenisa, minus je što treba skupiti više ljudi, pobrinuti se da dođu, te uhvatiti teren (ovo ne bi kako sam već spomenuo trebao biti problem). Tereni se nikad ne zatvaraju, a i sam sam prije 15 – ak godina bio u „cvijetu mladosti“, te odigrao nebrojene 3 na 3 partije na Tuškancu ili u Kušlanovoj u zimskom razdoblju.

Nogomet

Najvažnija sporedna stvar na svijetu povlači za sobom i određena logistička pitanja. Ok, uvijek ga možete igrati vani, iako ekipa obično zahlađenjem seli u dvoranu. No, dok za tenis trebate jednog suparnika, za košarku je dobro (iako nije uvjet) da vas se skupi bar šest – za nogomet treba uvijek imati 10 igrača željnih nabijanja lopte i zabijanja golova. Također, čest je i sukob generacija na terenu, pa ste s „4 banke“ možda prestari da igrate s nekim duplo mlađim. A da ne govorim da su ovdje lomovi i ozljede nerijetka stvar, a „stare“ kosti ne namještaju se baš lako…

Sport - 5 (Foto: Getty Images)

Trčanje

Za onog tko voli, super. Osobno sam se pokušavao natjerati otići na prvi sat u neku školu trčanja, da me netko uvede što i kako i da ne umrem nakon prvih 50 metara. No, nisam otišao nikad, jer trčanje me odbija, nije mi zabavno. Što se tiče lokacija, bar ih Zagreb ima i previše – Maksimir, Bundek, Jarun… Sve ovisi o tome gdje živite. I ok, bitno za godine – ako se ne preforsirate, izvjesno je da nećete završiti na traumatologiji.

Teretana

Majko mila, ovo je tek dozlaboga dosadno. Trčanje po traci, dizanje utega i tisuću i jedna sprava. Dobra je stvar što vam za ovo ne treba apsolutno nitko i što nema nekog rizika od ozljeda, ako ne pretjerujete. Loša je (meni bar) potpuni nedostatak kompetitivnosti (jedino ako gledate sebe u ogledalu i borite se sami sa sobom). Dosadno i amen.

