Kako se u Rimu valja ponašati kao Rimljanin, odavno je poznato, pa ako odlučite otputovati u neku od sljedećih zemalja, izbjegavajte određena ponašanja jer je moguće da neće biti baš najbolje prihvaćen, pa ćete bez razloga doživjeti neugodnosti…

Ostavljanje napojnica

Iako će u svim zemljama konobari rado prihvatiti napojnice te vam s veseljem i zahvaliti, u Japanu stvari funkcioniraju malo drukčije. Ne samo da je ostavljanje napojnica neuobičajeno već se čak može smatrati i nepristojnim. Tako ćete ponekad i na samom računu naići na napomenu da ostavljanje napojnice nije običaj.

Podjela računa

U nekim zemljama, poput Njemačke, uobičajeno je da svatko plaća svoj obrok, no u Francuskoj se na to ne gleda baš pozitivno, pa je možda najbolje da račun plati jedna osobe, a poslije se svi akteri priče raskusuraju.

Dodirivanje osobe suprotnog spola

Postoji dobar dio ljudi koji u razgovoru imaju potrebu nekog dotaknuti. Također, postoji dobar dio onih koji to nipošto ne vole, no, realno, nitko se neće naljutiti. Ipak, ako iz nekog razloga u Indiji dodirnete osobu suprotnog spola, a da vam pritom nije bliska, možete se naći u neugodnoj situaciji.

Fotografiranje bez pristanka

OK, OK, u vremenima GDPR-a teško je generalno igdje više fotografirati bez pristanka. No kao privatna osoba to ipak možete raditi u većini zemalja, ali ako isto napravite u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a pritom i objavite fotke na društvenim mrežama, možete se suočiti s kaznom zatvora od šest mjeseci ili novčanom kaznom od sto tisuća eura.

Preskakanje reda

Ovo je običaj koji se u Hrvatskoj (barem nekad, vjerujemo i sad) njegovao u studentskim menzama, gdje biste se jednostavno prikrpali nekom u redu. OK, vjerojatno to možete probati u Australiji i Engleskoj, ali ne dao vam Bog da na bilo koji način pokušate preskočiti red jer vas čekaju ljutiti pogledi i vrlo vjerojatno – psovke.

Hodanje po biciklističkim stazama

Realno, u Hrvatskoj staze baš i nisu najbolje i ne nalaze se na najboljim mjestima, pa nije čudo što ljudi hodaju pločnikom te i ne kuže da je riječ o stazi za bicikliste. U Nizozemskoj je ta situacija nemoguća jer su staze sjajno označene, a ako vi ipak odlučite hodati po njima, velike su šanse da nagrabusite pod kotačima bicikla.

Hranjenje ptica

Nije poželjno nigdje, ali nije svugdje kažnjivo, kao na primjer u Singapuru, gdje kazna može biti prilično gadna. Jasno, već vam je otprije poznato da Singapurci prilično revno kažnjavaju, tako da u zemlji ne postoje ni – žvakaće gume.

