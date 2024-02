Brojne istarske crkve i crkvice rasute po teritoriju magičnog poluotoka romantični su i posebni prizori, ali i mjesta duhovnosti koja pružaju osjećaj mira naslijeđen od predaka. Sa svojim kamenim pročeljima i zvonicima ističu se u gradskim jezgrama, a njihova bjelina i skladne linije umiruju intenzivne boje istarskog krajolika poklanjajući oku promatrača fotogenični kontrast.

Ako se pitate kojem ih je dijelu Istre povijest poklonila u najvećem broju, odgovor je Vodnjan i okolica. Svaki dio godine idealan je za njihovo istraživanje, no veljača je mjesec u kojem ćete ih zbog blagdana sv. Blaža i sv. Foške moći upoznati u svečanijem izdanju. Kako bi posjetiteljima približila ovaj dragocjeni i slikoviti dio svoje baštine, TZ grada Vodnjana napravila je zanimljiv video s najvećim sakralnim atrakcijama, interaktivni virtualni vodič posvećen crkvi sv. Foške i audio vodič po crkvi sv. Blaža. Kao dio klastera Južne Istre jedan je od kreatora Camina Južne Istre koji će vas upoznati s prirodom i sakralnim objektima ovog dijela istarskog poluotoka.

Živopisna Vodnjanština protkana brojnim crkvama u promo videu

Na području Vodnjanštine kroz povijest je izgrađeno više od 60 crkvi i crkvica. Predvodnica među njima je crkva sv. Blaža koja je zbog svojih dimenzija zaslužila titulu najveće istarske župne crkve koja će posebno svečanim sjajem zasjati 3. veljače na blagdan sv. Blaža, zaštitnika Vodnjana. I njezin izgled jednako je veličanstven čemu u prilog govori činjenica da je gradnja bazilike trajala dugih 40 godina i koštala tisuće zlatnih dukata. U sv. Blažu se nalazi 23 cijenjenih platna i kipova, a njezina najveća posebnost je čudesno sakralno blago s najbogatijom zbirkom svetačkih relikvija na svijetu.

Svetkovina sv. Blaža prilika je za detaljno upoznavanje uistinu brojnih posebnosti ove crkve. Vrlo sadržajan obilazak omogućit će vam audio vodič TZ grada Vodnjana sastavljen od 15 točaka koje uključuju unutrašnjost crkve s oltarima i Torinskim platnom te Zbirku sakralne umjetnosti. Skeniranjem QR koda, na četiri jezika, saznat ćete sve o fascinantnom dolasku dragocjenih relikvija iz Venecije u Vodnjan zbog kojeg ćete imati osjećaj da slušate intrigantni i napeti povijesni audio roman prepun čudesnih preokreta. Osim “in situ” audio vodič je dostupan putem aplikacije Guide for you kojoj možete pristupiti na web stranici TZ grada Vodnjana.

Za grandioznom crkvom nimalo ne zaostaje niti pripadajući zvonik koji će vas odmah podsjetiti na zvonik bazilike sv. Marka u Veneciji. Sa svojih 61 m visine često se proglašava najvišem u Istri iako neki tvrde da je to ipak onaj koji pripada rovinjskoj crkvi sv. Eufemije. Kako god bilo, u njegovu se visinu od nedavno možete uvjeriti sami jer se ljeti ponovo moguće popeti na vrh zvonika i panoramskim pogledom obuhvatiti maslinike, more i polja Vodnjanštine u koje su se utkale sve druge brojne crkve i crkvice. Dok sunčani dani opet ne zavladaju našim krajevima oblačeći ih u zeleno ruho, TZ grada Vodnjana napravila je promotivni video kako bi vam već sada slikovito dočarala crkve i sveta mjesta Vodnjanštine koja su izdržala test vremena i donijela mu epitet mističnosti. Bit će to srdačna pozivnica na zadivljujuće istraživanje koje nadilazi epohe, otkriva skrivene dragulje vodnjanske sakralne ostavštine od drevnih rituala do arhitekture i fascinantne tradicije koja se prenosi generacijama.

Virtualni vodič kroz magičnu baziliku sv. Foške

Veliki broj većih i manjih crkvi na području Vodnjanštine omogućuje svakome da pronađe onu najdražu. Izbor vrlo često pada na prekrasnu ranokršćansku baziliku sv. Foške upečatljivog izgleda koja je niknula na osami okružena prostranim livadama pokraj naselja Batvači (Valmadorso). Svojim lebdećim arkadama, kamenim trijemom, zidnim oslicima vrhunskih majstora i neobičnim spokojem privlači i domaće i posjetitelje, pogotovo u vrijeme hodočašća na blagdan sv. Foške koji uvijek pada na prvu nedjelju nakon 13. veljače.

Kako bi posjetiteljima Vodnjanštine ili onima koji ovaj dio Istre upisuju u svoj itinerar dočarala sve ono što baziliku sv. Foške čini toliko posebnom, TZ grada Vodnjana napravila je sadržajan 360 virtualni vodič. S pomoću njega možete došetati kroz zelene i rascvjetane livade do ovog kulturno-povijesnog spomenika te ga razgledati izvana, a potom zakoračiti u unutrašnjost koja krije brojne zanimljivosti. Njih vam otkrivaju označene info točke, ali i pitanja interaktivnog kviza koji upoznavanje čini dinamičnim i zaigranim. Tu su i brojne fotografije te audio sadržaj koji će vam približiti snagu duhovnosti koju su svojom vjerom i molitvama Vodnjanci izgradili kroz stoljeća i ugradili u svaki kamen svoje voljene crkve.

Virtualni vodič pokazat će vam i dva fascinantna lica sv. Foške. Jedno je osamljeno i kontemplativno te namijenjeno ponekom posjetitelju i uljuljano u mir prirode. Ono drugo pak dolazi vidjeti mnoštvo vjernika i hodočasnika na blagdan sv. Foške stapajući svoju životnu energiju s ljekovitom energijom ovog mjesta u moćan i nezaboravan doživljaj. Tradicionalno, poslije mise sve do zalaska sunca objeduje se po okolnim livadama, a potom slijedi susret s obližnjim kažunima, najprepoznatljivijim graditeljskim simbolom Istre. Virtualni vodič se možete pronaći na stranicama www.vodnjandignano.com pod rubrikom Doživi ili na ovom linku.

Druga je opcija skeniranje QR koda pri dolasku do crkve sv. Foške.

Proljeće u znaku Adria camino festivala i otvorenja rute Camino južne Istre

Posljednjih godina i Hrvatska pronalazi svoje mjesto u mreži svjetskih hodočasničkih ruta, a od proljeća će se postojećim Camino rutama pridružiti Camino Južne Istre koji nastaje kao zajednički proizvod turističkih zajednica gradova Pule i Vodnjana te općina Fažana, Ližnjan, Medulin i Marčana. Ova će ruta biti privlačan motiv za dolazak i višednevni boravak na području Južne Istru posebice prije i poslije glavne turističke sezone. Na njoj vas čeka uživanje u okruženju nalik toskanskom koje će vas voditi do brojnih crkvica, ostataka samostana, arheoloških nalazišta, nekadašnjih uljara, maslinika, suhozida, kažuna i vrtova te trenuci opuštajuće osame u kojima možete udahnuti mir pitomog istarskog krajolika i obnoviti duhovnu snagu.

Camino Južne Istre postat će tako još jedan atraktivan dio projekta Camino Croatia koji ima za cilj promovirati zajedničku europsku kulturnu baštinu i identitet, pomoći održivom razvoju lokalnih zajednica, popularizirati zdrave životne navike i učinkovito oslobađanje od stresa te zbližiti ljude iz različitih segmenata društva koji su u potrazi za unutarnjim mirom.

Za svibanj ove godine najavljena je i velika manifestacija “Adria Camino Festival” koja će se od 2. do 5. svibnja održati u Puli. Na njoj se očekuje preko 400 sudionika, predstavnika europskih institucija, Camino udruga i entuzijasta. Klaster TZ Južne Istre bit će, s Bratovštinom sv. Jakova, domaćin ovom velikom događanju u koje će biti uključena i TZ grada Vodnjana koja sve intenzivnije radi na valorizaciji svog bogatog i raznovrsnog sakralnog blaga. Više o Caminu Adria Festivalu saznajte na službenoj stranici Festivala.