Rubikova kocka sastoji se od šest strana s po devet kvadratića u bijeloj, crvenoj, narančastoj, plavoj, žutoj i zelenoj boji koje treba složiti tako da svaka strana bude jednobojna. Riječ je o jednoj od najpopularnijih igračaka u osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Evo što možda ne znate o njoj...



1. Rubikovu kocku izumio je mađarski profesor i kipar Erno Rubik 1974. godine kako bi svojim studentima objasnio 3D geometriju. Patentirao je svoj izum 1977. godine pod imenom čarobna kocka, no ona nije postala popularna do 1980. godine kada je licencirana tvrtki Ideal Toy Co.

2. U svega tri godine prodano je 100 milijuna komada, a do današnjih dana kupljeno je više od 350 milijuna primjeraka. Ne čudi stoga što se često naziva i najprodavanijom igračkom na svijetu.

3. Matematičari su izračunali da Rubikova kocka ima 519.000.000.000.000.000.000 mogućih kombinacija.



4. Vjeruje se da je više od milijarde ljudi barem jednom u životu pokušalo složiti Rubikovu kocku.

Složena Rubikova kocka (Foto: Shutterstock)

5. Prvo natjecanje u brzinskom slaganju Rubikove kocke organizirala je Guinnessova knjiga rekorda u ožujku 1981. u Münchenu. Jury Froeschl odnio je pobjedu složivši kocku za 38 sekundi.



6. Trenutni rekord za najbrže slaganje Rubikove kocke drži Max Park. Riješio je zagonetku u samo 3,13 sekundi. Svjetski rekord postavljen je na službenom natjecanju World Cube Associationa održanom 11. lipnja 2023. godine.



7. Trinaestogodišnjak Patrick Bossert iz Engleske izdao je 1981. godine vodič po imenu "You Can Do the Cube" u kojem pojašnjava proces rješavanja zagonetke, odnosno pokazuje da svatko može složiti Rubikovu kocku. Vodič je postao bestseller te je prodan u više od 1,5 milijuna primjeraka.

8. Kocka je bila toliko popularna u Sjedinjenim Američkim Državama da je postaja ABC naručila 13 epizoda animirane serije "Rubik, Čarobna kocka" koja se prikazivala subotom ujutro tijekom 1983. godine.

Najmanja Rubikova kocka na svijetu (Foto: Profimedia)

9. Diamond Cutters International za 15. godišnjicu od službenog lansiranja kocke za međunarodno je tržište (1995.) napravio potpuno funkcionalnu Rubikovu kocku ukrašenu sa 185-karatnim dijamantima. Vrijednost kocke onda je bila milijun dolara. Uz to, tvrtka je napravila i 2500 "jeftinijih" srebrnih verzija koje su se prodavale po 2000 dolara, odnosno oko 13.000 kuna.

10. Najmanja Rubikova kocka na svijetu napravljena je za 50. obljetnicu ove popularne igračke. Toliko je sitna da se kockice mogu rotirati samo uz pomoć pincete. Svaka kocka je duga 1,6 mm dok je duljina svake strane 5 mm - jednaka širini kao tri rižina zrna. Sve njene dijelove izradila je japanska tvrtka Iriso Precision za tvrtku igračaka Megahouse.

Bolja od tablete za spavanje? Traka za glavu koja "liječi" nesanicu +1