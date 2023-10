Na popisu svjetskih rekordera našao se i minijaturni most Esperança na granici između Portugala i Španjolske. Drveni mostić slovi kao najkraći međunarodni most i ima tek 3,2 metra u dužinu i 1,45 metara u širinu. Nađete li se u mjestašcu Várzea Grande, smještenom u portugalskoj regiji Alentejo, ili pak španjolskom selu El Marco u Badajozu (Extremandura), od jedne do druge zemlje dijeli vas tek nekoliko koraka po granici koju čine drvene daske.

Mali most namijenjen je pješacima, ali njime mogu proći i bicikli i manji motori. No kad je riječ o najkraćim međunarodnim mostovima, najčešće se spominje most koji se smjestio na otoku Zavikon i dijeli SAD od Kanade, ali španjolsko-portugalski mališan kraći je za barem četiri metra. U vrućim ljetnim mjesecima kada se rijeka Abrilongo stanji, njezino korito možete i preskočiti.

Švercanje raznih stvari, poput kave, noževa ili vina, u prošlosti nije bilo neuobičajeno u tom djeliću Europe. No tada nije bilo pravog mosta, preko rijeke se prolazilo improviziranom konstrukcijom od naslaganih dasaka koje bi svako toliko potopile kiše. Kako su sa Schengenom ukinute kontrole, razloga za švercanje više nije bilo.

Odlučite li posjetiti most, od Lisabona će vam trebati oko dva i pol sata vožnje, a pola sata dulje od Seville.

