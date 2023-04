Finska je šesti put zaredom proglašena najsretnijem zemljom na svijetu prema popularnom izvješću World Happiness Report. U njemu sudionici sami određuju stupanj vlastite sreće, a analiziraju se prosječna primanja, osjećaj slobode, povjerenje u sustav, očekivani životni vijek, društvena potpora i slično.



Istovremeno, riječ je o zemlji u kojoj je ispijanje alkoholnih pića iznimno popularno i društveno prihvatljivo. U periodu između 1960-ih i 2007. godine ukupna količina alkoholnih pića povećala se za 350 posto, a u Finskoj se tada ispijalo oko 12,7 litara alkohola po glavi stanovnika.



Kako bi smanjila opći udio u konzumaciji alkohola po glavi stanovnika, javno pijančevanje, ali i zdravlje nacije (te troškove zdravstvene zaštite zbog velike konzumacije alkoholnih pića), finska vlada u ovom je mileniju uvela visoke poreze na prodaju alkoholnih pića, ali i postavila stroga ograničenja kada je u pitanju njihova prodaja.

Alko (Foto: Shutterstock)

U supermarketima i na kioscima svakog radnog dana od 9 do 21 sat mogu se kupiti pivo, cideri i slična pića s manje od 4,8 posto alkohola po volumenu. Sva pića koja imaju veći udio alkohola od toga – od boce vina do boce votke, mogu se kupiti isključivo u specijaliziranim trgovinama po imenu Alko.



Alko je u stopostotnom vlasništvu države te ima mrežu od oko 300-tinjak trgovina diljem Finske. Za razliku od drugih specijaliziranih trgovina za prodaju alkohola, Alku nije u interesu povećati prodaju pića. Baš zato ne nudi akcijska jeftina pića upitne kvalitete koja bi privukla širi interes kupaca.



Cijene alkoholnih pića su visoke – za bocu votke od pola litre u Alku treba izdvojiti od 10 do 45 eura, ovisno o brendu. Pića s udjelom do 22 posto alkohola mogu piti i kupovati samo stariji od 18 godina, dok će žestoka pića s više od 22 posto alkohola biti prodana samo osobama starijima od 20 godina.



Povrh svega, alkohol se može kupiti samo u određeno vrijeme. Od ponedjeljka do petka trgovine Alka rade od 9 do 21 sat, subotom od 9 do 18 sati, a nedjeljom su zatvorene. Nakon 21 sat preko tjedna i nakon 18 sati subotom alkoholna pića mogu se legalno kupiti samo u barovima i restoranima koji su licencirani za prodaju.



Ovi striktni zakoni uistinu donose plodove, a Alko je objavio kako je prodaja pića pala za gotovo 12 posto u 2022. godini, odnosno sa 6,7 milijuna litara prodanih alkoholnih pića u 2021. godini na 5,9 litara u 2022. Znatno se smanjio i udio konzumacije alkoholnih pića po glavi stanovnika na 7,6 litara u 2021. godini.

Suhi dan: U najsretnijoj zemlji svijeta utorkom se ne smije točiti alkohol u kafićima +1