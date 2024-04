1. Mrtvo more najveća je svjetska depresija. To slano jezero nalazi se na četiristotinjak metara ispod površine svjetskog mora na Bliskom istoku između Jordana i Izraela. Duboko je oko četiri stotine metara.



2. Razina vode u Mrtvom moru ne raste jer oko njega vlada pustinjska klima s temperaturama od 40 Celzijevih stupnjeva u ljetnim mjesecima koja dovodi do velikog isparavanja. S druge strane, kiše su vrlo rijetke na tom području.



3. Salinitet u Mrtvom moru iznosi oko 33 posto. Za usporedbu, Sredozemno more ima udio soli od tek 3 posto. Unatoč tome, Mrtvo more nije najslanije jezero na svijetu. Od njega su slanija Asalsko jezero u istočnoj Africi (35 posto soli) te Don Juan Pond na Antarktici (salinitet 40 posto).

Zanimljivosti Megaerupcija koja je mogla izbrisati sve ljude sa Zemlje: Nova saznanja otkrivaju kako je čovječanstvo uspjelo preživjeti



4. Zbog visokog postotka soli uvjeti za život vrlo su okrutni u Mrtvom moru. U toj vodi mogu preživjeti tek rijetki mikroorganizmi poput anaerobnih bakterija.



5. Sol i minerali u vodi iznimno pogoduju zdravlju pojedinca, pa ne čudi što se tu još od doba Heroda I. Velikog dolaze liječiti osobe koje pate od psorijaze i drugih kožnih bolesti te bolesti kostiju poput osteoporoze i artritisa.



6. Zbog visokog postotka soli voda je vrlo gusta te onemogućava plivanje, a nitko ne može ni potonuti. No to ne znači da to mjesto nije opasno.

Zanimljivosti Vještičja tržnica: Kupite okamenjenu žabu, fetus ljame ili prašak za ljubav, zdravlje i sreću



Spasilačka služba redovito upozorava turiste da ne piju vodu iz jezera jer veće količine mogu poremetiti ravnotežu elektrolita u tijelu te dovesti do zatajenja nekolicine organa. U Mrtvom moru zabranjeno je ronjenje te skakanje u vodu kako bi se izbjegao kontakt soli s očima.



7. Ljekovito blato s Mrtvog mora još su stari Egipćani koristili za balzamiranje mumija.

Nisu imali ni vozačku: 5 megapopularnih stvari koje su izumila - djeca +0