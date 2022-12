Hrvatska nogometna reprezentacija u osmini finala Svjetskog nogometnog prvenstva igra protiv Japana. Dobar je to povod da naučimo nešto više o Zemlji Izlazećeg Sunca.



Japan je otočna država u istočnoj Aziji koja se sastoji od 6852 otoka, a prostire se na 377,915 četvornih kilometara, što je otprilike 6,5 puta više od Hrvatske. Najveći su otoci Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu. U Japanu živi oko 125 milijuna ljudi, što je oko 32 puta više nego u Lijepoj Našoj.

Imaju najnaseljeniji grad na svijetu

Glavni grad Japana najnaseljeniji je grad na svijetu za 2022. godinu. U širem metropolitanskom području Tokija živi oko 37 milijuna stanovnika, što je otprilike 10 puta više nego u cijeloj Hrvatskoj. U užem dijelu Tokija živi pak oko 14 milijuna stanovnika. Prema izvješću World Population Reviewa za 2022. godinu, na ljestvici 10 najnaseljenijih gradova na svijetu našao se još jedan japanski grad – Osaka. Osaka je zasjela na deseto mjesto ljestvice s nešto više od 19 milijuna stanovnika.

Tokio je najnaseljeniji grad na svijetu (Foto: Shutterstock)

Najveća ribarnica na svijetu

U Tokiju se nekoć nalazila i najveća ribarnica na svijetu po imenu Tsukiji, zapošljavala je više od 60.000 radnika, a nudila oko 450 vrsta ribe i plodova mora. Ribarnica je 2018. godine preseljena na novu lokaciju – na tokijski otok Toyosu po kojem je dobila ime. Ovdje se održavaju legendarne aukcije tune skoro svakog dana u pola šest ujutro. Tuna je iznimno cijenjena namirnica u Japanu za pripremu sušija i drugih jela, a cijene te ribe mogu dosezati astronomske iznose. Ne čudi stoga što su aukcije postale dio turističke ponude Tokija. Na Toyosu postoje ostakljene promatračnice za aukcije tune, a zainteresirani moraju unaprijed rezervirati svoje mjesto kako bi ih vidjeli uživo.

Lanac restorana konzervirane hrane

Japanci uživaju u svježoj hrani, no ljubitelji su i konzerviranih proizvoda. Dokazuje to i Mr. Kanso. Riječ je o japanskom lancu trgovina i restorana u kojima se služi hrana iz konzerve. U njemu možete pronaći 300 konzerviranih jela iz cijelog svijeta – od tradicionalnih juha, povrtnih priloga i mesa do konzerviranog kruha i torti. Nakon što pogledate ponudu i odaberete željnu konzervu, ona će vam biti otvorena i poslužena zajedno s plastičnim priborom za jelo. Dobar tek!

I do dvije tisuće potresa godišnje

Japan se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih prostora na svijetu – leži uz takozvani pacifički vatreni prsten. Potresi su u Japanu gotovo svakodnevna pojava, a u jednoj kalendarskoj godini ovdje možete doživjeti i do dvije tisuće potresa različitih intenziteta. Najveći potres u Japanu zbio se 11. ožujka 2011. godine u Sendaiju s magnitudom od 9,0 stupnjeva te s epicentrom u Tihom oceanu koji je izazvao i seriju katastrofalnih tsunamija. U Pacifičkom vatrenom prstenu nalazi se i 40 posto svih aktivnih vulkana na svijetu. Japan ima četiristotinjak vulkana, od čega je četvrtina aktivna.

Japan je zemlja sa stotinjak aktivnih vulkana (Foto: Shutterstock)

Najdublji poštanski sandučić na svijetu

Ribarski gradić Susami u prefekturi Wakayama nalazi se u Guinnessovoj knjizi rekorda od 1999. godine kao mjesto s najdubljim podvodnim poštanskim sandučićem na svijetu. Sandučić se nalazi na dubini od 10 metara u zaljevu Susami, a svake godine u njega se ubaci između 1000 i 1500 pošiljki.

Autocesta prolazi kroz neboder

Prometne gužve u Japanu toliko su velike da se ceste grade posvuda, a prolaze čak i kroz nebodere. Dokazuje to i autocesta Hanshin, koja u Osaki prolazi kroz neboder Gate Tower u četvrti Fukushima-ku. Na mjestu gdje bi trebao biti peti, šesti i sedmi kat zgrade napravljen je izlaz za autocestu. Izlaz je izgrađen na potpornjima kako cesta ne bi dodirivala zgradu. No s obzirom na to da Gate Tower u potpunosti obuhvaća izlaz, izgleda kao da je njezin sastavni dio, zbog čega predstavlja pravu atrakciju u Zemlji Izlazećeg Sunca.

Posljednji car na vlasti

Japan je ustavna monarhija s parlamentarnim sustavom vlasti i jedina zemlja na svijetu u kojoj je car još uvijek državni poglavar. Iako car ima uglavnom reprezentativne i protokolarne dužnosti, on je simbol države i nacionalnog jedinstva. Japanska carska obitelj najstarija je vladajuća obitelj na svijetu, a njihova loza na vlasti je bez prekida već 2600 godina. Od travnja 2019. godine na vlasti je car Naruhito.

