Tvrđava Lohagad jedna je od brojnih planinskih tvrđava u Maharashtri, indijskoj saveznoj državi na zapadu zemlje. Tvrđava Lohagad, u prijevodu Željezna tvrđava, nalazi se na vrhu brda Sahyadri koje je 11 kilometara udaljeno od Lonavale, 66 kilometara od Pune i 114 kilometara od Mumbaija.

Na UNESCO-ovom je popisu svjetske baštine, a zbog bogate povijesti, prekrasne bujne prirode i panoramskog pogleda omiljena je turistička destinacija, planinarska ruta i jedna od najposjećenijih utvrda u Maharashtri.

Posjet se preporučuje u vrijeme monsuna kada je priroda najraskošnija, a putem do vrha prolazi se uz brojne manje i veće slapove. S tvrđave pruža se prekrasan pogled na dolinu, na špilju Karlu, špilje Bhaja i jezero Pawna, a i čitav uspon nudi nezaboravne vizure.

Smještena na vrhu brda na nadmorskoj visini od 1033 metra, utvrda Lohagad duga je oko 1500 metara i široka 30 metara. Do tvrđave se stiže stepenicama, su široke i blage u dnu, a prema vrhu postaju sve uže i strmije. nevjerojatno prostrane i često postaju strme kako se približava vrhu tvrđave.

Tvrđava ima četiri ulaza s izvrsno očuvanim vratima, Maha Darwaja, Ganesh Darwaja, Hanuman Darwaja i Narayan Darwaja. Uz treća se nalazi mala špilja koja nekad korištena za skladištenje hrane, a unutar zidina je i mali hram posvećen Shivi te nekoliko spremnika za vodu.

Najzanimljiviji dio, Vinchu Kata, udaljen je petnaestak minuta hoda od glavnog dijela tvrđave a poseban je po tome što izgledom podsjeća na škorpionov rep.

Lohagad je sagradio Guru Govind Singh 1564. godine, a u sljedećim su se stoljećima oko njega često vodile borbe i često je mijenjao vlasnike. Shivaji Maharaj Chhatrapati Shivaji, osnivač Carstva Maratha, zauzeo ga je 1648. pa ponovo 1670. godine, a u posjed Maratha došla je i 1756. Tvrđava je sagrađena kao zatvor, a služila je i kao riznica i strateška vojna utvrda.

Lonavala, od koje je tvrđava Lohagad udaljena oko 12 kilometara, cestom i željeznicom je dobro povezana s većim gradovima u Maharashtri i susjednim državama. Cesta vodi i do same tvrđave, pa do nje možete stići i taksijem. Pješači se iz sela Lohagadwadi, odakle ima oko 4 kilometra do vrha ili iz sela Malavli je baza staze, odakle ćete hodati oko 7 kilometara.

U blizini ima više atrakcija koje ne biste smjeli preskočiti ako se nađete u ovom dijelu Indije. Špilje Bhaja nalaze se oko 12 kilometara od tvrđave Lohagad. Riječ je o skupini od 22 špilje umjetnog postanja, koje datiraju iz 2. stoljeća pr. K. i bogato su ukrašene. Podjednako su udaljene i špilje Karla, također drevne urešene budističke špilje uklesane u stijene.

Oko 10 kilometara od tvrđave Lohagad nalazi se tvrđava Visapur, također često odredište planinara, a zbog panoramskog pogleda isplati se posjetiti i tvrđavu Tikonu iz 16. stoljeća koja je od tvrđave Lohagad udaljena 23 kilometra i poznata je po svom trokutastom obliku. Oko 8 kilometara od Lonavale, smjestili su se impresivni slapovi Kune, popularno turističko mjesto poznato ljepoti prirode.

