Tuvalu je otočna država koja se prostire na oko 25 četvornih kilometara u Oceaniji, a sastoji se od devet koraljnih atola: Funafuti, Nukulaelae, Niulakita, Nukufetau, Nui, Nanumea, Nanumaga, Vaitupu i Niutao.



U izvješću Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda za prošlu godinu navodi se kako je upravo Tuvalu najrjeđe posjećena zemlja na svijetu. Iako ima prekrasne pješčane plaže i tirkizno more, ovu državicu u prosjeku vidi tek oko 3700 turista.



Taj podatak ne čudi ako je poznato da se Tuvalu nalazi na vrlo izoliranom i prometno loše povezanom mjestu u Tihom oceanu – otprilike 1000 kilometara udaljen je od Fidžija i oko 4000 kilometara od australske obale. Najlakši način da dođete do Tuvalua je avionom preko Fidžija, no direktne linije su vrlo rijetke.



Povrh svega, Tuvalu je jedno od onih mjesta koje bi uskoro moglo nestati zbog klimatskih promjena te porasta razine mora na globalnoj razini.



U istom izvješću vidljivo je kako su među najrjeđe posjećenim zemljama na svijetu uglavnom nalaze otočne zemlje. Na popisu se nalazi sve od Maršalovih otoka preko Kiribata do Svetog Toma i Principa.

Jedina iznimka od tog pravila je Gvineja Bisau u Africi koja se našla na 10. mjestu ljestvice najrjeđe posjećenih zemalja svijeta Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda.



10 najrjeđe posjećenih zemalja na svijetu prema izvješću Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda:

Tuvalu, 3700 posjetitelja godišnje Maršalovi otoci, 6100 posjetitelja godišnje Niue, 10.200 posjetitelja godišnje Kiribati, 12.000 posjetitelja godišnje Mikronezija, 18.000 posjetitelja godišnje Montserrat, 19.300 posjetitelja godišnje Solomonski otoci, 29.000 posjetitelja godišnje Sveti Tome i Princip, 34,900 posjetitelja godišnje Komori, 45.000 posjetitelja godišnje Gvineja Bisau, 52.000 posjetitelja godišnje

