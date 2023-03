Spire of Dublin ili Dablinska igla upečatljiva je turistička znamenitost u središtu glavnog irskog grada. Riječ je o stožcu visokom 121 metar i teškom od 126 tona koji se nalazi na mjestu nekadašnjeg Nelsonova spomenika, a koji je uništen u bombardiranju 1966. godine.



Postavljanje Dablinske igle dogodio se kao rezultat višemilijunske obnove ulice O'Connell koja je započela potkraj 90-ih godina prošlog stoljeća, a koja je godinama propadala te bila ispunjena načičkanim restoranima brze hrane i jeftinim trgovinama s plastikom.



Uoči novog milenija i gospodarskog procvata Irske, vlasti su odlučile podariti novi, urbaniji i ljepši izgled centru Dublina – zapuštene zelene površine su uklonjene, dio prometa je preusmjereno, gradske fasade obnovljene, a na međunarodnom natječaju odabran je projekt Dablinske igle kao monumentalnog spomenika koji će biti postavljen u samom središtu.

Dablinska igla visoka je 121 metar (Foto: Shutterstock)

Elegantan i dinamičan izgled Dablinske igle koji na jednostavan način spaja umjetnost i tehnologiju osmislila je tvrtka Iana Ritchie Architects, dok je njegova izgradnja dopala Radley Engineering iz Dungarvana.



SIAC construction i GDW Engineering postavili su iglu u dva navrata. Prvi dio strukture postavljen je 18. prosinca 2002. godine, a drugi dio je dodan 21. siječnja 2003. godine.



Dablinska igla napravljena je od osam međusobno povezanih komada od nehrđajućeg čelika. Ima promjer od tri metara te se postepeno sužava prema vrhu do širine od samo 15 centimetara. U njezinu izgradnju utrošeno je oko 4 milijuna eura.



Dablinska igla je kroz godine je dobila mnoge nestašne nadimke – od "Stiletto in the Ghetto“, do "Pin in the Bin“. Svakako najpoznatiji je onaj An Túr Solais ili u prijevodu spomenik svjetla. Kada padne mrak vrh ovog spomenika je osvjetljen što stvara prekrasne prizore na dablinskoj panorami.

