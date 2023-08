Da je Slovenija uvijek savršena ideja, pogotovo za ljubitelje prirode koji žele nešto „svjetsko, a naše“, potvrđuje i slap Peričnik u našem susjedstvu. Smješten je na sjeverozapadu Slovenije, nedaleko od granice s Austrijom i Italijom, a odlična je točka ako želite povezati izlet u turu po Nacionalnom parku Triglav i dolini rijeke Soče.

Vjerujemo da nakon ovoga više nikakvi dodatni argumenti nisu potrebni, no upoznajmo se ipak malo s ovim ljepotanom. Nalazi se u regiji Gorenjska Jesenice nedaleko od rijeke Triglavska Bistrica. Smatraju ga jednim od najljepših slapova Slovenije. Takozvani Donji Peričnik visok je oko 52 metra, a okružuje ga nekoliko vidikovaca i možete mu prići u nekoliko etapa. Štoviše, možete mu prići „s leđa“!

No, krenimo od početka. Staza koja vodi do prvog dijela nije zahtjevna, no očekujte penjanje 100 metara u visinu. Trebat će vam 10-ak minuta do te točke. Ovdje možete promatrati slap sprijeda, ali možete poći stazom koja vodi u stijene iza slapa. Prizor je spektakularan jer imate dojam kao da ste u prostoriji koja ima vodene zastore.

Staza vodi dalje odakle možete promatrati slap sa strane, i tu se također pruža prekrasan pogled. Da biste vidjeli viši dio slapa, tzv. Gornji Peričnik koji je visok 16 metara, pođite stazom koja kreće s desne obale rijeke. Trebat će vam oko 20 minuta do vrha, a tamo vas čeka prekrasan pogled na dolinu rijeke.

