Galerija 0 0 0 0 Na samom vrhu istarskog poluotoka, nekoliko kilometara sjeverno od Umaga more skriva drevni grad. Kada se plima povuče, na istoimenom rtu izranjaju kameni tragovi Sipra, jednog od najslikovitijih arheoloških lokaliteta u ovom dijelu Jadrana. Pogled prema pučini lako zavara promatrača, no za niske oseke, oni koji znaju gdje i kako gledati, mogu vidjeti zidove, hodnike i dijelove naselja koje je nestalo prije gotovo 1200 godina.

Prema arheološkim izvorima, područje Sipra bilo je naseljeno već u mlađem željeznom dobu. U rimsko doba razvilo se u organizirano naselje, a kasnije je na tom prostoru nastalo utvrđeno kasnoantičko središte.

Arheolozi su primijetili prostorije nekadašnjeg naselja, dvoranu i elemente građevina koje su nastajale i mijenjale se kroz stoljeća. Hrvatska enciklopedija navodi i ostatke kaštela, uključujući dijelove kule i obrambenih zidova.

Položaj grada nije bio slučajan - rt je pružao odličan nadzor nad morem, ali nije uspio predvidjeti vlastiti kraj. U žestokim sukobima između hrvatskog kneza Domagoja i Mlečana, Sipar je razoren. Iz njegova pepela se počeo razvijati grad nasljednik - Umag, koji i danas stoji kao podsjetnik na izgubljeni Sipar.

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