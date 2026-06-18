Galerija 3 3 3 3 U mirnoj uvali Sepen, u blizini Omišlja na otoku Krku, nalazi se značajno arheološko nalazište – Arheološki park Mirine – Fulfinum, impresivan kameni muzej na otvorenom. Na ovom mjestu susreću se tri vremena – 1. stoljeće predstavljaju ostaci rimskog grada, 5. stoljeće ostaci monumentalne ranokršćanske bazilike, a 21. - ovisno o dijelu godine – arheolozi sa svojim priborom, znatiželjni šetači ili pak kupači, naravno s kompletnim asesoarom za plažu.

Fulfinum, pravi rimski grad

Antički grad Fulfinum osnovan je u drugoj polovici 1. stoljeća, u vrijeme vladavine flavijevske dinastije. Rimljani su ga planski izgradili za potrebe veterana svojih legija, prema tadašnjim urbanističkim pravilima koja su se primjenjivala diljem Carstva.

Fulfinum je imao sve elemente razvijenog rimskog grada: središnji gradski trg, hramove, gradsku baziliku, trgovačke prostore, terme, vodovod i uređenu luku. Njegov položaj omogućavao je povezanost s važnim trgovačkim i prometnim pravcima prema unutrašnjosti Europe, odnosno Panoniji i Noriku.

Danas su posebno dojmljivi ostaci foruma, srca nekadašnjeg grada, gdje se još uvijek mogu prepoznati temelji javnih građevina i tragovi monumentalne arhitekture. Zanimljivo je da je velik dio Fulfinuma još uvijek neistražen, a brojni ostaci skrivaju se ispod zemlje, ali i u plićaku uvale Sepen.

Mirine – jedna od najvažnijih ranokršćanskih lokacija na Jadranu

Puno nakon propasti rimskog grada, tijekom 5. stoljeća, na njegovoj periferiji nastao je veliki ranokršćanski kompleks Mirine. Njegovo središte čini impresivna bazilika sv. Nikole, odnosno ono što je od nje ostalo, građevina križnog tlocrta koja se ubraja među najbolje očuvane primjere ranokršćanske arhitekture na istočnoj obali Jadrana.

Uz crkvu se nalazila nekropola s brojnim grobnicama i sarkofazima, a kasnije je na ovom prostoru djelovala i benediktinska opatija sv. Nikole. Prvi pisani spomen opatije potječe iz 1252. godine, iz dokumenta pape Inocenta IV.

Ime Mirine potječe od riječi „murus“ (zid), a tijekom stoljeća postalo je lokalni naziv za ruševine, odnosno ono što je stalno od nekadašnjeg grada i opatije – tek zidine. Istraživanja na ovom lokalitetu traju nekoliko desetljeća, a svako novo otkriće redovito potvrđuje važnost Fulfinuma u antičko doba. Posebnu vrijednost imaju ostaci rimskog vodovoda, lučkih građevina, termi i bogato ukrašenih javnih prostora.

Arheolozi su tijekom istraživanja pronašli i natpis iz vremena cara Domicijana, zahvaljujući kojem je konačno potvrđen identitet grada. Upravo je taj nalaz riješio stoljetnu zagonetku o lokaciji Fulfinuma, grada kojeg je još u antičko doba spominjao grčki geograf Klaudije Ptolomej.

Kako doći i što vidjeti u okolici?

Arheološki park Mirine – Fulfinum nalazi se oko dva kilometra od centra Omišlja, na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka. Do njega se lako stiže automobilom iz smjera Krčkog mosta, a u blizini se nalazi i parkiralište. Puno ljepši dolazak je ionaj “na noge”, uređenom šetnicom koja iz Omišlja vodi prema do uvale Sepen. Uvala Sepen ljeti je idealna za kupanje i cjelodnevni piknik na plaži, a hlad tisućljetnih zidina i brčkanje uz arheološke znamenitosti samo su dodatni plus.

Otok Krk, pa tako i dio oko Omišlja, premerežen je kozjim, planinarskim i biciklističkim stazama, pa sjever otoka lako možete obići i pješice i nauživati se pogleda na maslinike, gromače i cijeli Kvarner. Naravno, ako ste u blizini, morate istražiti Omišalj i obavezno u svakoj se pauzi počastiti nekim od otočkih specijaliteta i - čašom žlahtine.

U najsigurnijoj državi na svijetu roditelji ostavljaju djecu u kolicima pred vratima kad odlaze u kafić +1