Oko 13 kilometara sjeverno od sarajevskog centra nalaz se veličanstveni slap Skakavac. Lijep je u svako doba godine, a nestvaran je prizor kada zimi, 98 metara visokog vodenog diva ukrase sige i led.

Za lijepa vremena, Skakavac je omiljeno izletište. Oko izvorišta je mjesto u zelenilu predviđeno za piknik i guštanje u prirodi koje dobro dođe za odmor nakon duže šetnje u prirodi.

Od puta koji vodi na izvor nalazi se označena staza koja vodi do vidikovca s kojeg se pruža predivan pogled na sarajevski vodopad.

Do staze se može doći pješice ili automobilom. Skakavcu iz prigradskog naselja Nahorevo, udaljenog 6 kilometara može približiti automobilom, slijedeći putokaze - koliko dopusti makadam do rampe, ali valja uračunati i nešto pješačenja osim ako se ne dolazi s kakvim terencem.

Iz Sarajeva se može doći autobusom do Nahoreva pa pješice, a biciklisti idu i na dva kotača. Jedna od varijanti je i pješačenje od Sarajeva, ali za to se odlučuju avanturisti u dobroj formi. Ne planirate li vratiti energiju u Nahorevu, ponesite sve što je potrebno za piknik sa sobom, a toplo se preporučuju i dobre cipele. Onima koji vole dugačke šetnje i sate provedene u prirodi put do Skakavca zasigurno je jedna od sarajevskih atrakcija na koju vrijedi utrošiti vrijeme, osobito za toplih i sunčanih dana.