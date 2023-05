Phileas Fogg, junak iz legendarne knjige "Put oko svijeta u 80 dana" dio je svog putovanja prošao balonom. Baloni su i danas turistička atrakcija, pa ih se često vidi na brojnim razglednicama, na primjer, iznad turske Kapadocije. No što kada bismo vam rekli da se balonima planira i u svemir?

Naime, planovi za stvaranje svemirskih balona koji krstare Zemljinom stratosferom postali su popularni posljednjih godina - a jedna tvrtka već prihvaća rezervacije.

Živimo u doba u kojem putovanje po vlastitom planetu nekima postaje – dosadno i tragaju za novim izazovima. Iz istraživanja Jupiterovih ledenih mjeseca koje provodi Europska svemirska agencija te misije NASA-e i SpaceX-a za posjet Marsu čini se kako bi ležerno putovanje svemirom moglo biti nadohvat ruke prvi put u povijesti.

Snimka s ISS-a (Foto: Twitter/@Astro_Sabot)

Zephalto definitivno misli da je tako. Francuska svemirska tvrtka planira poslati putnike u stratosferu svemirskim balonima do 2025. Leteći 20-ak kilometara iznad Zemlje, šestosatna vožnja koštat će oko 118 tisuća eura po osobi, a dok krstarite svemirom, moći ćete uživati u hrani u vinu koje će vam pripremati kuhari ovjenčani Michelinovim zvjezdicama.

Kako u tvrtki misle ozbiljno, jasno je kad pogledate njihovu internetsku stranicu, gdje je već moguće rezervirati putovanje. Govoreći o svojim planovima, osnivač Zephalta Vincent Farret d'Asties rekao je za Bloomberg: "Nakon godina rada na pristupu, dizajnu i tehničkim rješenjima koncept je sada opipljiv i ponudit će izvanredno i impresivno iskustvo koje će našu Zemlju i Svemir predstaviti putnicima."

Pogled iz kapsule SpaceX bio je spektakularan (Foto: SpaceX)

No, oni nisu jedina svemirska tvrtka koja koristi balone za odvođenje turista u nebesa. World View planira povesti 30 tisuća ljudi do ruba Zemljine atmosfere pomoću stratosferskih balona bez tlaka koji rade na helij. Cijena karte također je puno jeftinija i iznosi 45 tisuća eura po osobi (svejedno, i ta je cijena samo za odlikaše). Trenutačno primaju depozite za one koji žele rezervirati let s jedne od sedam lokacija diljem svijeta koje su odabrali.

Također, i američki startup Space Perspective ranije je otkrio da se nada da će 2024. povesti turiste na krstarenje stratosferom svojim svemirskim brodom Neptun. Kapsula nalik na balon na vrući zrak imala bi prozore od poda do stropa. Još 2020. godine tvrtka je rekla da će putovanje vjerojatno koštati manje od polovice cijene karte na letu Virgin Galactica, ali to bi svejedno iznosilo oko 112 tisuća eura po osobi.

Uglavnom, iako je svemirski turizam nikad bliži, proći će vjerojatno još jako puno vremena prije nego što postane dostupan i "običnim smrtnicima".

