Baia do Sancho u vulkanskom arhipelagu Fernando de Norongha, koji je smješten otprilike 300-tinjak kilometara od brazilske obale, putnici Tripadvisora proglasili su najboljom plažom na svijetu u 2023. godini.



Nazivaju je i rajskom plažom, što ne čudi one koji su barem jednom u životu kročili po njoj. Riječ je o divnoj pješčanoj plaži okruženoj gustim zelenilom i modrim Atlantskim oceanom u kojem plivaju šarene ribe, morske kornjače i dupini.



Do nje nije lako doći, što doprinosi njezinoj posebnosti. Možete unajmiti brodić i doploviti do nje ili doći pješice uskim i strmim puteljkom.



Baia do Sancho je pobijedila po šesti put u izboru Travellers' Choice Best of the Best u kojem su sudjelovali korisnici Tripadvisora, a prema njihovim ocjenama prikupljenim u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Reynisfjara plaža, Island (Foto: Shutterstock)

Brazilsku plažu na ljestvici najboljih slijedi Eagle na Arubi, dok je brončanu medalju dobila plaža Cable u Zapadnoj Australiji.



U izboru najboljih našlo se samo tri plaže iz Europe – plaža Reynisfjara s crnim pijeskom na Islandu na 4. mjestu, Praia da Falesia u Portugalu na 6. mjestu i Spiaggia dei Conigli u Italiji na osmom mjestu ljestvice.



Koje su sve plaže proglašene najboljima po izboru putnika Tripadvisora, pročitajte u nastavku teksta.

10 najboljih plaža po izboru putnika Tripadvisora:

Baia do Sancho, Brazil Plaža Eagle, Aruba Plaža Cable, Australija Plaža Reynisfjara, Island Grace Bay, Turks i Caicos Praia da Falesia, Portugal Radhanagar, Indija Spiaggia dei Conigli, Italija Varadero, Kuba Kaanapali, Havaji

