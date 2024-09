Lastovo se već duže vrijeme nalazilo na mojoj wish listi destinacije koju želim posjetiti tokom ljeta. Napokon, prije par dana, moja želja se i ostvarila. Dulje vrijeme sam planirala put na taj skriveni i netaknuti kutak južne Dalmacije. Od otoka Korčule je udaljen 14 km te postoje dvije opcije dolaska na Lastovo - preko Vele Luke ili Splita trajektom. Već na prvi pogled na trajektu, znala sam da su sva moja očekivanja nadmašena; ono što se prvo primijeti u lastovskom arhipelagu je mnoštvo otočića sa borovom šumom, hridi i grebena te more azurne boje. Sam otok me dočekao svojom mirnoćom, autentičnošću i nevjerojatnom prirodnom ljepotom.

Trajekti pristaju u Ubliju te ukoliko ne dolazite vlastitim automobilom, svakako preporučam opciju iznajmljivanja skutera ili automobila koji će vam uvelike olakšati kretnju po otoku i otkrivanje njegovih čari i ljepota. Naš smještaj se nalazio u Pasaduru, jednom od šest mjestašca na otoku Lastovu. Osim privatnih smještajnih jedinica, tu se nalazi i hotel - jedini na otoku. Pasadur je inače omiljena destinacija nautičara jer nudi sigurnu luku zaštićenu od svih vjetrova. Za ljubitelje spavanja pod zvijezdama, na otoku postoje i dva kampa.

Prije odlaska na ovaj čaroban otok, dobro je znati kako ćete tamo naći tri solidno opremljene trgovine, no ukoliko postoje neke od posebnih potrepština za koje niste sigurni da ćete ih pronaći, predlažem - ponesite ih sa sobom jer imajte na umu da se nalazite na našem najudaljenijem naseljenom otoku.

Lastovo - 8 (Foto: Sandra Suhor Galiot/suhorsandra)

Što vidjeti?

Iako maleni otok površine tek 41 četvorni kilometar nudi mnoštvo aktivnosti. Istraživanje naselja Lastovo nikako nemojte propustiti. To je jedino mjesto na otoku koje nije u blizini mora već je okruženo brdima s kojih se pružaju pogledi na okolna polja. Prvo što ćete primijetiti osim amfiteatralnog oblika mjesta su kamene stepenice koje vode oko cijele stare jezgre i kuća. Lastovske ulice i povijesne građevine kao da pričaju priču o prošlim vremenima i pozivaju vas na istraživanje i uživanje. Na svakoj kući nalaze se fumari (dimnjaci) specifičnog oblika te su upravo oni zaštitni znak mjesta. U samom mjestu naći ćete kafiće, konobu, OPG-ove, ali i suvenirnicu s ručno rađenim proizvodima.

Gastro ponuda mjesta ali i cijelog otoka vrlo je bogata te nudi autentična jela s naglaskom na svježe morske plodove, domaće maslinovo ulje i lokalne specijalitete, a uz sve to možete uživati uz vrhunska otočka vina.

Osobno kao najzanimljiviju aktivnost definitivno bih izdvojila šetnju otokom i otkrivanje skrivenih uvala i netaknutih plaža s plavo zelenkastim morem i bogatim podmorjem. Tako sam i sama istražujući obalu otkrila mirna mjesta koja kao da su stvorena za potpuni bijeg od stvarnosti. Prilikom pakiranja nemojte zaboraviti masku i peraje za snorkeling jer doživljaji i prizori ispod površine mora zaista su prekrasni. Također, za one željne dodatnog iskustva na otoku postoje dva ronilačka centra.

Lastovo se naziva još i otokom kristalnih zvijezda te ima najtamnije nebo u cijeloj Europi. Zvjezdano nebo nad Lastovom proteže se poput baršunastog plašta pa su noći na otoku kao stvorene za promatranje nebeskog svoda. Predlažem unaprijed se informirati o terminima organiziranih promatranja zvijezda na službenim stranicama Parka prirode Lastovo. Od ostalih aktivnosti tu su; bicikliranje, kajakiranje, izleti brodom.

Lastovo - 9 (Foto: Sandra Suhor Galiot/suhorsandra)

Gdje na kupanje?

Uvale i plaže na Lastovu su zaista raznovrsne i teško će koga ostaviti ravnodušnim. Stoga vjerujem koju god odaberete za istražiti - nećete pogriješiti. Do nekih je moguće doći isključivo s morske strane pa imajte to na umu prilikom planiranja.

Uvala Lučica - maleno ribarsko naselje ujedno i zaštićeni povijesni lokalitet jedno je od mjesta koje vrijedi posjetiti. Nedaleko od nje je uvala Mihajla, prepoznatljiva po kamenoj uljari. Osim uživanja u kupanju od dodatnih sadržaja tu se nalazi i kafić. Nadalje bih izdvojila uvale Zace i Kručicu do kojih vode makadamski putevi. No vjerujte mi, zaista se vrijedi potruditi doći do njih. Skrivene oaze s kristalno čistim morem i mirnim ambijentom gdje jedino što se čuje je šum valova i pjesma cvrčaka.

U Skrivenoj Luci postoji više mjesta za kupanje. Odmah iznad uvale, na strmoj stijeni se nalazi svjetionik Struga. Nikako nemojte propustiti prekrasan pogled s litice na plavetnilo Jadranskoga mora i otočiće. Ja sam bila za vrijeme zalaska sunca, a prema pričama za vrijeme čiste nebeske atmosfere moguće je vidjeti obrise Italije. Dalje bih mogla nabrajati još uvala i plaža no prepuštam vama da istražite i otkrijete one koje će vas najviše impresionirati.

Lastovo - 4 (Foto: Sandra Suhor Galiot/suhorsandra)

Topla dobrodošlica

Posebno su me dojmili izrazito simpatični mještani Lastova svojom gostoljubivošću i srdačnošću. Njihova toplina, otvorenost za razgovor kako bi podijelili priče o otoku i ponos na svoje nasljeđe učinili su da se osjećam i sama kao dio njih. Njihov jednostavan, ali u isti mah jako bogat način života otkriva pravu dušu Lastova i ostavlja njen trajni utisak na svakog posjetitelja. Teško je bilo otići sa Lastova pa smo iskoristili kupanje do gotovo zadnje minute pred trajekt.

Odlazeći s Lastova sa sobom nosim uspomene na miris borova, šum valova i prekrasne prizore tirkiznoga mora. Lastovo nije samo destinacija, Lastovo je doživljaj! Mjesto koje podsjeća na ljepotu jednostavnog života i snagu prirode. Vjerujem da će svatko tko ga posjeti zauvijek nositi dio tog čarobnog otoka sa sobom, žudeći, isto kao i ja, za ponovnim povratkom u njegovu tišinu i autentičnost.

Sandru Suhor Galiot možete zapratiti na Instagramu i uživati u njezinim fotoreportažama s putovanja.

