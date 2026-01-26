Želite li proputovati cijeli svijet, a da ne izlazite iz udobnosti vlastitog stana – ili sobe, rezidencijalni kruzer je savršeno rješenje. Bračni par Paul i Lynn Montoya iz američke savezne države Wyoming odlučili su se upravo na taj korak. Prodali su svoj pansion koji su iznajmljivali u SAD-u i odlučili uzeti trajan smještaj na kruzeru kako bi vidjeli nešto svijeta.

Nikada nismo imali vremena za putovanja. Zapravo, tek smo prošle godine prvi put u životu otišli u Europu. Sada smo u šezdesetima i željeli bismo istražiti svijet, priznao je Paul Montoya, koji putuje sa suprugom, a svoje doživljaje objavljuje na vlastitom kanalu na YouTubeu .

Kupili su smještaj s punim pansionom na rezidencijalnom kruzeru Villa Vie Odyssey, koji je u travnju 2025. godine isplovio na tri i pol godine dugo putovanje oko svijeta. U tom vremenu posjetit će 147 zemalja, 100 tropskih otoka i pristati u 425 svjetskih luka.

Cijena života na brodu

Kabinu na brodu platili su 129 tisuća američkih dolara – cijena je to koja im omogućava vlasništvo u trajanju od minimalno 15 godina. Razdoblje korištenja može biti i dulje od 15 godina, a to ovisi o stvarnom vijeku trajanja broda.

Uz to par plaća mjesečnu naknadu za održavanje u iznosu od 3999 američkih dolara, odnosno oko 57 tisuća dolara godišnje.

Mjesečna naknada uključuje tri obroka dnevno, uslugu čišćenja kabine, pranja rublja, brzi internet, ali i zabavne sadržaje kao što je pristup fitnes-centru, bazenima, hidromasažnoj kadi, terenima za pickleball te raznim društvenim okupljanjima.

Montoye procjenjuju da mjesečno potroše oko šest tisuća dolara, ili oko 80 tisuća dolara godišnje za tu pustolovinu.

Te bi novce potrošili i da žive u nekom velikom američkom gradu poput Los Angelesa ili New Yorka, gdje su cijene nekretnina i najma iznimno visoke.

Kabinu mogu prodati

Da danas živite u Kaliforniji ili New Yorku, za ovaj novac vjerojatno ne biste mogli ni unajmiti stan, priznala je Lynn.

U slučaju da se moraju vratiti u SAD radi vjenčanja, sprovoda ili kakvih drugih obaveza, kabinu mogu iznajmiti nekome drugome preko Airbnba. A ako im život na otvorenom moru dosadi, kabinu mogu i prodati – tvrtki Villa Vie po umanjenoj vrijednosti, ali i novom vlasniku uz profit.

Ako je suditi prema njihovim videima na YouTubeu, trenutačno se nalaze u Oceaniji i uživaju punim plućima. Više o njihovu putovanju pogledajte u videu koji slijedi.



