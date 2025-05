Ako ste ikada poželjeli doživjeti Istru na način na koji to čine lokalci – uz mirise mora, okuse vina i priče iz kuhinje koje se prenose generacijama – ovog proljeća imate savršenu priliku za to. U Rovinju, gradu s razglednice, Mastercard i hotel Lone udružili su snage kako bi stvorili dva iskustva koja spajaju more, tradiciju i istinski istarski ugođaj. I to ne bilo kakva iskustva, nego ona koja se dugo pamte i rado prepričavaju.

Na more s ribarom: Ulovite, ispecite i uživajte

Zaboravite suvenire – najbolji suveniri su priče koje nosimo kući. A Fisherman Adventure upravo to nudi. Nakon doručka u hotelu Lone dan ćete provesti na brodu Vento s iskusnim lokalnim ribarom koji poznaje svaki val oko Rovinja, a otkrit će vam i svoju poštu, što baš nećete doživjeti od svakog ribara.

Na tom poludnevnom izletu vaš domaćin naučit će vas osnove ribolova, baciti koju šalu na račun bure i, ono najbolje, s vama pripremiti svježi ulov odmah na licu mjesta. Riba pečena na roštilju, začinjena lokalnim biljem i citrusima, poslužena uz čašu vina i pogled na obalu neodoljiv je okus Istre kakvu rijetko tko doživi.

Sve se, naravno, odvija u opuštenom, mediteranskom ritmu, gdje su jednostavnost i autentičnost glavne zvijezde dana. Ako ste tražili autentično iskustvo u Istri, nećete naći bolje.

Kruh, vino i ulje – dobro došli u svijet istarske supe

Za sve koji uživaju u lokalnim okusima i pričama s mirisom ognjišta tu je Supa Workshop, koji vas vodi ravno u srce istarske tradicije. Naučit ćete kako pripremiti istarsku supu – ne, to nije klasična juha, već dobra stara kombinacija crnog vina, domaćeg kruha, maslinova ulja i papra. Nekad se pila iz bukalete, a danas je pravi gastrodoživljaj.

U društvu lokalnog domaćina otkrit ćete i brojne priče koje prate tu starinsku deliciju. Saznat ćete kako se supa nekoć posluživala, zašto je bila simbol zajedništva i kako su se kroz nju prenosile obiteljske priče. Uz neizbježnu degustaciju maslinova ulja i vina, kao glavnih sastojaka tog jela, također ćete dobiti uvid u život i običaje koji oblikuju istarski identitet.

Smještaj koji inspirira – tamo gdje priroda i moderan dizajn imaju zajednički jezik

Oba iskustva uključuju dva noćenja s doručkom za dvije osobe u hotelu Lone, smještenom tik uz šumu Zlatni rt i nekoliko minuta hoda od starog grada. Taj pravi arhitektonski biser nudi ne samo udobnost već i dizajnerski doživljaj zahvaljujući pažljivo osmišljenim interijerima i suradnji s hrvatskim umjetnicima.

Sobe s pogledom na prirodu, wellness-zona, restorani s lokalnim i međunarodnim jelima, od kojih je svakako poseban doživljaj onaj japanski Tekka by Lone, te blizina starogradske jezgre Rovinja – sve je tu za potpuni bijeg od svakodnevice. Idealno za produženi vikend, bijeg iz grada ili jednostavno – za promjenu perspektive.

Kad i kako rezervirati?

Iskustva Fisherman Adventure i Supa Workshop dostupna su od 1. svibnja do 15. lipnja te ponovno od 15. rujna do 1. studenog 2025. Možete ih rezervirati na platformi priceless.com isključivo ako ste korisnik kartice Mastercard.

More ili kuhinja – vaš izbor, vaša priča

Biste li radije zategnuli udicu i uživali u ribarskoj priči s mora ili zaronili u povijest istarske kuhinje uz čašu vina i toplinu lokalnih običaja? Koje god iskustvo odabrali, jedno je sigurno – vraćate se kući bogatiji za novu priču, novu vještinu i duboko, istinsko iskustvo Istre.

