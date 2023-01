Hram Kedarnath jedan je od najvažnijih hinduističkih hramova u Indiji. Smjestio se na njenom sjeveru, u himalajskom lancu Garhwal, na izvoru rijeke Mandakini, na visini od 3584 metara. I to je već dovoljno za preporuku za slikovito putovanje. Ali Kedarnath ima i nevjerojatnu priču.

Za hinduse, Kedarnath je bitna točka nekoliko hinduističkih hodočasničkih cjelina. Jedan od dvanaest Jyotirlinga - hramova boga Šive, svetih mjesta u kojima se Šiva samomanifestirao. Također je jedan od četiri Char Dhame čijim se obilaskom postiže mokša, i jedan je od pet hramova koji čine Panch Kedar.

Ali Kedarnath je, izgrađen još u osmom stoljeću, i čudo graditeljstva stvoreno s impresivnom vještinom i razumijevanjem ekstremne geologije Himalaja, zahvaljujući kojima je preživio i stoljeća i prirodne katastrofe.

Stoljećima pod ledom

Do početka dvadesetog stoljeća hram je bio pod snijegom i ledom, i to gotovo četiristo godina. Zapravo, za vrijeme malog ledenog doba koje je trajalo od oko 1300. do oko 1900. godine, čitavo područje Kedarnatha bilo je dio ledenjaka Chorabari. Istraživanje Instituta za himalajsku geologiju Wadia pokazalo je da je Kedarnath to preživio bez ikakve štete. Građen od kamenih blokova povezanih željeznim stegama, očito je savršeno projektiran i za teren u kojem je građen i za prirodne katastrofe koje ga pogađaju, što je pokazao i 2013. u strašnoj poplavi u kojoj je poginulo četiri tisuće ljudi i koja je uništila skoro dvanaest tisuća kuća u tom kraju - a njemu nije bilo baš ništa.

Hindusi vjeruju da je Kedarnath prebivalište Šive i da su ga sagradili Pandave, jedan od naroda iz Mahabharate, i to mnogo ranije od osmog stoljeća kada je po njima hram tek obnovljen, Pandave su nakon bitke na Kurukshetri tražili Šivu da se iskupe za grijehe, ali Šiva im je pobjegao prerušivši se u bika i takav lutao Garhwal-Himalajom. Jednom su ga Pandave primijetili, ali Šiva je zaronio u zemlju i Bhim, jedan od petorice braće Pandava, uspio ga je uhvatiti samo za grbu. Zato se u Kedarnathu štuje grba nebeskog bika, a kameni kip bika čuva ulaz u hram. Dijelovi Šive pojavili su se na još četiri mjesta koja su postala svetišta, a zajedno s Kedarnathom, poznata su kao Panch Kedar.

Pješke, ponijem... ili helikopterom

Do Kedarnatha se može pješačiti ili doći na poniju iz obližnjeg mjesta Gaurikund, do kojeg voze redovite autobusne linijae iz Haridwara, Rishikesha, Dehraduna i drugih većih gradova indijske savezne države Uttarakhand. Najbliži aerodrom je Jolly Grant u Dehradunu, najbliže željezničke stanice u Rishikeshu i Kotdw, do listopada, a preporučljivo je izbjegavati sezonu monsuna zbog poplava i pojave klizišta. U okolnim mjestima Gaurikundu, Phati, Guptkashiju i Sonprayagu mnogo je hotela, kampova, koliba i soba za najam.

Tijekom zime, kada se zbog snijega ne može doći do hramova Panch Kedara, sveti predmeti nose se u hramove na nižim nadmorskim visinama, jer je tijekom cijele godine otvoren jedino hram Kalpeshwar. Obavezno ga treba posjetiti dok ste u Kedarnathu, kao i ostale hramove Panch Kedara: Tungnath, Rudranath i Madhyamaheshwar. Za Kedarnath je potrebna propusnica i može se izvaditi online ili na željezničkim i autobusnim stanicama s kojih voze linije za Gaurikund.

U blizini hrama Kedarnatha mnoga su mitska i sveta mjesta, ali i prirodne ljepote koje ne biste smjeli propustiti. Ledenjačka jezera Gandhi Sarovar i Vasuki Tal poznata su po svojoj ljepoti. U špilji Rudra Gufa meditira se u osami, a obilazak Gaurikund – Parvatinog hrama, kao i hramova Triyuginarayan i Bhairav zaokružit će nevjerojatan doživljaj mjesta koje je satkano podjednako od veličanstvene prirode i tisućljetnih vjerovanja.

