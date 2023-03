Dva tjedna hotela na jadranskoj obali mogla bi vas ozbiljno baciti u debeli minus, cijene su prema nekim procjenama prošle sezone bile veće od 25 do 50 posto u odnosu na onu prije, a ni tada nisu bile među povoljnijima u Europi. S obzirom na prelazak na euro i svakodnevna poskupljenja, tko zna što nas očekuje ove godine. Znamo samo da akcijski, povoljni smještaj na Jadranu sve više zvuči kao SF film.

Zato nije loše istražiti udaljenija mjesta na kojima bi vas, uz povoljne aviokarte, ljetovanje usred raja moglo doći puno manje, a uz to biste otkrili novu kulturu i dali novi vjetar u leđa svojim radnim planovima... I kada platite više da znate kako ste dobili kvalitetu za vaš teško zarađeni novac. Jedno od takvih mjesta upravo bi mogao biti magični Bali.

Bali je prekrasni otok smješten u Indoneziji koji svake godine privlači nebrojene turiste. Sa svojim zapanjujućim krajolicima, prekrasnim plažama i živahnom kulturom, nije ni čudo da je Bali postao popularno odredište za putnike, u posljednje vrijeme većinom digitalne nomade koji ondje ostaju i po nekoliko mjeseci.

Jedna od najvažnijih stvari koje morate znati prije putovanja na Bali je što možete očekivati kada su u pitanju cijene. U ovom članku donosimo cijene koje možete očekivati na Baliju.

Smještaj na Baliju

Cijene smještaja na Baliju jako variraju ovisno o vrsti smještaja koji tražite. Možete pronaći vrhunske luksuzne hotele i odmarališta koji mogu koštati po nekoliko stotina dolara po noćenju, ali postoje i povoljne opcije kao što su hosteli, pansioni i povoljni hoteli koji mogu biti niži od 10 do 15 američkih dolara po noćenju. Ako tražite nešto između toga, hoteli i odmarališta srednje klase mogu se kretati od 50 do 150 dolara po noćenju.

Prijevoz na Baliju

Kretanje po Baliju također može varirati u cijeni ovisno o načinu prijevoza. Taksiji i privatni vozači mogu biti prilično skupi jer često naplaćuju na temelju prijeđene udaljenosti. Međutim, najam skutera može biti pristupačnija opcija, u rasponu od 4 do 10 dolara po danu. Imajte na umu da promet na Baliju može biti prilično užurban, a ceste mogu biti izazovne za kretanje onima koji nisu upoznati s tim područjem.

Hrana i piće na Baliju

Bali nudi velik izbor hrane, od tradicionalne balijske kuhinje do međunarodnih opcija. Ako se hranite u lokalnim warungsima (malim restoranima), možete proći povoljnije, s jelima od oko jednog američkog dolara po osobi. Također, možete pronaći luksuznije restorane po višoj cijeni, s cijenama u rasponu od 10 do 50 dolara po obroku. Lokalno pivo i kokteli mogu koštati od 2 do 10 dolara, ovisno o objektu koji posjećujete.

Aktivnosti i atrakcije

Na Baliju vam neće nedostajati aktivnosti, od posjeta prekrasnim hramovima do istraživanja zapanjujućih slapova. Ulaznice za neke od najpopularnijih atrakcija kao što su hram Uluwatu i rižine terase Tegallalang mogu koštati od 1 do 10 dolara. Turističke aktivnosti poput vodenih sportova i organiziranih dnevnih izleta mogu koštati više, a cijene se kreću od 20 do 100 američkih dolara. Naravno, imajte na umu da sve više i više turista dolazi na Bali upravo zbog raznolikosti i ljepota, a cijene neprimjetno, ali sigurno idu prema gore.

Kupovina na Baliju

Bali je poznat po zanatskim radovima, uključujući drvene rezbarije, tekstil i srebrni nakit. Suveniri i rukotvorine mogu se pronaći diljem Balija, a cijene će varirati ovisno o kvaliteti i lokaciji. Cjenkanje je očekivani dio iskustva kupovine, osobito na lokalnim tržnicama Ubuda i Kute.

Bali nudi mnoštvo opcija za sve vrste putnika, bilo da putujete s ograničenim budžetom ili imate viška novaca i tražite isključivo vrhunske, ali i skuplje sadržaje.

Kao što smo vidjeli, cijene na Baliju mogu jako varirati, stoga je važno prethodno istražiti kako biste donijeli odluke o budžetu koji vam je potreban za putovanje. Unatoč svemu, Bali nudi izvrsnu vrijednost za novac, što ga čini pristupačnim i atraktivnim odredištem za putovanja, na vama je da pronađete povoljne aviokarte za Bali i uživate u raju na Zemlji!