Putovanje avionom samo po sebi nosi dozu stresa, a kad se u tu priču uključi i kućni ljubimac, stvari mogu postati još kompleksnije. Ipak, kao netko tko je prošao cijeli taj proces, mogu vam reći da nije nemoguće! Naprotiv, uz dobru pripremu, pravovremene informacije i malo strpljenja, vaše putovanje može postati predivna avantura – za vas i vašeg ljubimca.

Ako ste se ikada zapitali možete li povesti vašeg dlakavog člana obitelji na put avionom, odgovor je: da, ali uz neka pravila. Nemojte se obeshrabriti ako vam u prvom trenutku sve zvuči kao zapetljana priča iz trilera – jer nije. Krenimo redom.

Izazovi i pravila: Što sve trebate znati o putovanju s ljubimcima

Prva stvar koja će vas dočekati pri planiranju putovanja je odabir aviokompanije. Činjenica je da mnoge low-budget aviokompanije ne dopuštaju putovanje s kućnim ljubimcima. To znači da ćete odmah moći prekrižiti Ryanair, Wizz Air i slične opcije. No, srećom, neke od većih i kvalitetnijih kompanija imaju razumijevanja za ljubitelje životinja.

Primjerice, iz Hrvatske možete putovati s nekoliko aviokompanija koje dopuštaju putovanja životinja. Svaka od tih kompanija ima svoja pravila, ali jedno je zajedničko – ako vaš ljubimac zajedno s transporterom teži do osam kilograma, može putovati u kabini. Sve iznad te težine ide u cargo prostor, što nije uvijek idealna opcija, pogotovo ako vaš ljubimac nije naviknut na duže odvajanje.

Ako vam se osam kilograma čini premalo, vjerujte mi – ni meni nije bilo jasno kako će moj pas uopće stati ispod sjedala. Zamislite situaciju: pas u transportnoj torbi, meni se znoje ruke dok pokušavam ugurati torbu ispod sjedala, a ljubimac me gleda pogledom: "Čekaj, stvarno mi ovo radiš?“ Da, radiš – i preživiš! Ali prije nego što krenete na put, sve to treba dobro isplanirati.

Aviokompanije koje lete iz Hrvatske te dopuštaju životinje na avionu

Croatia Airlines: Dopušta prijevoz pasa i mačaka u kabini do ukupne težine od 8 kilograma (uključujući transporter), koji mora stati ispod sjedala ispred vas. Ljubimci moraju imati valjanu EU putovnicu, biti mikročipirani i cijepljeni protiv bjesnoće.

Turkish Airlines: Omogućuje prijevoz mačaka, pasa, tvorova i malih ptica pjevica u kabini, uz niske naknade (od oko 60 eura po smjeru/letu). Broj kućnih ljubimaca po putniku može varirati, stoga je preporučljivo provjeriti specifične uvjete prije putovanja.

Lufthansa: Dopušta prijevoz pasa i mačaka u kabini do težine od 8 kilograma (uključujući transporter). Naknade ovise o ruti leta, a ljubimci moraju biti smješteni u odgovarajućem transporteru koji stane ispod sjedala.

LOT Polish Airlines: Omogućuje prijevoz pasa i mačaka u kabini do težine od 8 kilograma (uključujući transporter). Naknade se kreću od 40 eura za domaće letove do 120 eura za interkontinentalne letove.

Emirates: Općenito ne dopušta prijevoz kućnih ljubimaca u kabini, osim sokolova na određenim rutama. Ostali kućni ljubimci moraju putovati u prtljažnom prostoru ili kao teret, uz posebne uvjete i naknade.

Qatar Airways: Općenito ne dopušta prijevoz kućnih ljubimaca u kabini, osim sokolova na određenim rutama. Dopušta prijevoz kućnih ljubimaca u prtljažnom prostoru, ali ne u kabini. Postoje specifični uvjeti i naknade, stoga je preporučljivo provjeriti detalje prije putovanja.

Pegasus Airlines: Omogućuje prijevoz pasa, mačaka i malih ptica u kabini, do težine od 8 kilograma (uključujući transporter). Naknade ovise o ruti leta, a ljubimci moraju biti smješteni u odgovarajućem transporteru.

Aegean Airlines: Dopušta jednog kućnog ljubimca po putniku, psa ili mačku do 8 kilograma (uključujući transporter), uz naknadu od 35 eura za domaće i od 65 eura za međunarodne letove.

Air France: Omogućuje prijevoz jednog kućnog ljubimca po putniku, psa ili mačke do 8 kilograma (uključujući transporter), s naknadom od 70 eura za domaće i od 125 eura za međunarodne letove.

KLM Royal Dutch Airlines: Dopušta jednog kućnog ljubimca po putniku, psa ili mačku do 8 kilograma (uključujući transporter), uz naknadu koja se kreće od 75 do 400 eura, ovisno o ruti.

Austrian Airlines: Omogućuje prijevoz do dva kućna ljubimca po putniku, pasa ili mačaka, maksimalne težine do 8 kilograma (uključujući transporter), uz naknadu od 80 eura za domaće letove, 100 eura za letove unutar Europe te od 130 eura za interkontinentalne letove.

SWISS International Air Lines: Dopušta do dva kućna ljubimca po putniku (jedan u kabini, jedan u prtljažniku); psi i mačke do 8 kilograma mogu biti u kabini, uz naknadu od 50 eura za domaće letove unutar Švicarske do 110 eura za interkontinentalne letove.

Priprema papirologije: Čipovi, putovnice i cjepiva

Putovanje s kućnim ljubimcem nije samo pitanje avionskih karata i prtljage. Bez odgovarajuće dokumentacije, vaš ljubimac neće ni zakoračiti na aerodrom, a kamoli ući u avion. Zato je ključno da na vrijeme posjetite svog veterinara i provjerite sve uvjete putovanja.

Prva stvar koju vaš ljubimac mora imati je mikročip. Bez njega nema međunarodnog putovanja. Zatim je tu europska (ili neka druga) putovnica za kućne ljubimce (moja mačka ima tursku putovnicu, i nikad nije bilo problema), koju ćete dobiti kod ovlaštenog veterinara. U njoj će biti zabilježeni svi podaci, uključujući i potvrde o cijepljenju. Cijepljenje protiv bjesnoće je obavezno i mora biti obavljeno najmanje 21 dan prije putovanja. Za neka odredišta, poput Velike Britanije ili Skandinavije, mogu biti potrebni dodatni tretmani, no ta pravila morate provjeriti prije nego putujete, za svaku državu zasebno. Prilikom putovanja izvan Europe, stvari postaju malo kompliciranije. Mnoge zemlje, poput Australije, imaju iznimno stroge uvjete za ulazak životinja, uključujući i karantene. No ako planirate putovanje bliže, unutar Europe, sve je relativno jednostavno – uz uvjet da ne zaboravite rokove. Moj savjet je da napravite check-listu i provjerite sve još barem dva puta.

Priprema ljubimca za let: Kako smanjiti stres i paniku

Let je stresan i za vas, a kamoli za vašeg ljubimca koji nije svjestan zašto se odjednom nalazi u nekoj čudnoj kutiji na pokretnom sjedalu usred buke. Zato je priprema ključna. Nekoliko tjedana prije puta počnite uvoditi transporter kao dio njihove svakodnevice. Neka vaš ljubimac uđe u transporter kod kuće, smjesti se unutra uz svoju omiljenu dekicu i igračku, pa čak i odrijema unutra. Cilj je da im transporter postane "sigurno mjesto".

Također, na dan putovanja nemojte pretrpavati ljubimca hranom. Lagani obrok nekoliko sati prije puta bit će sasvim dovoljan, kako biste izbjegli mučnine. Šetnja prije puta bit će korisna – umorite svog ljubimca da bi u avionu bio što mirniji.

Moj pas je, primjerice, veći dio leta uvijek prespava jer je toliko izmorena od hodanja po aerodromu i promatranja svih mogućih zanimljivih lica, da nema pretjeranog straha. Naravno, nije na odmet imati pri ruci i vodu u bočici kako biste ga mogli po potrebi osvježiti tijekom leta.

Inspiracija za putnike: Avanture Saše, Ivane i Mo

Ako se i dalje pitate je li vrijedno truda putovati sa svojim ljubimcem, neka vam inspiracija bude priča poznatog hrvatskog para Saše i Ivane, koji su sa svojim psom Mo proputovali dobar dio svijeta. Iako su se susretali s brojnim izazovima, njihova iskustva pokazuju da je sve moguće kad imate malo hrabrosti i puno ljubavi. Kad smo ih upitali oko logistike i planiranja putovanja s psom, rekli su nam: “Nama nije naporno jer smo prihvatili to kao dio putovanja i znamo da je to korak koji moramo napraviti, jednako kao i kupiti kartu za avion, bukirati smještaj i slično. Činjenica je da bi nam naravno bilo puno jednostavnije i bezbrižnije (kao i jeftinije) da ne moramo sve to organizirati prije svake promjene države, ali se sve to isplati. Vrlo često imamo ograničenje kod izbora aviokompanije, ponuda smještaja nam se dosta smanji te ne možemo ići u svaki restoran i bar u koji poželimo, jer većina ne prima pse. Njihovu priču možete pročitati u našem članku.

Vrijedi li truda?

Putovanje avionom s kućnim ljubimcem zaista je izazov, ali i prilika za stvaranje nezaboravnih uspomena. Da, možda ćete se preznojiti na aerodromu pokušavajući proći sigurnosne kontrole s ljubimcem koji uporno pokušava izaći iz torbe. Da, možda ćete dobiti čudne poglede suputnika kad se vaš pas oglasi tijekom leta. Ali kad napokon sletite i vidite svog ljubimca kako trčkara na nekoj novoj plaži ili istražuje novu destinaciju, znat ćete da je vrijedilo svakog trenutka stresa.

