Bocen – Južni Tirol ime je autonomne pokrajine koja se prostire na 7400 četvornih kilometara u sjeveroistočnoj Italiji. Život na sjeveru Italije je znatno drugačiji nego u ostatku te europske države.



U Južnom Tirolu živi oko 460.000 stanovnika koji govore tri različita jezika. Oko 69 posto stanovništva govori njemački jezik što ne čudi s obzirom na to da je ovaj dio pokrajine bio pod vlašću Austro-Ugarske do 1919. godine, ali i s obzirom na to da graniči s austrijskom državom Tirol u kojem je njemački službeni jezik.



Talijanski jezik govori oko 26 posto stanovnika Južnog Tirola, a ostatak govori ladinski. Riječ je o retroromanskom jeziku malene etničke skupine Ladini koja naseljava sjeveroistočni dio Italije. Vjeruje se da na prostoru Južnog Tirola živi oko 30.000 Ladina.



Prostor je to koji oduzima dah svojim prirodnim ljepotama. Kroz pokrajinu se djelomično prostiru Dolomiti – planinska skupina u istočnim Alpama u Italiji koja se nameće kao sjajno mjesto za posjet tijekom cijele godine. Riječ je o turistički razvijenom prostoru kojeg tijekom zime posjećuju skijaši i snowboarderi, a ljeti planinari i drugi slični ljubitelji aktivnog odmora i boravka u prirodi.

U Južnom Tirolu štrudla od jabuka popularnija je od tiramisua (Foto: Shutterstock)

Južni Tirol ima znatno drugačiju gastronomiju od ostatka Italije. Umjesto pizza i tjestenina, ovdje su popularniji gulaši, knedle poslužene s umakom od vrhnja i šunke, juha od ječma (gerstensuppe), i pečeni krumpir s jajima i špekom. Na jelovnicima restorana često ćete pronaći i bečku šniclu koja se servira uz džem od bobičastog voća.



Umjesto s tiramisuom, obrok se češće završava sa štrudlom od jabuke, buhtlama, krafnama i gnijezdom od prženog tijesta pod imenom strauben.



Stanovnici Južnog Tirola uživaju u vinima, a posebice onima napravljenima od sorti lagrein i vernaccia. Mnogi žitelji piju i pivo, a nakon napornog radnog dana rado će se opustiti uz liker od borovice pod imenom Latschenschnaps.

